“Demanda ante la FIFA”: confirman la noticia que llega desde Europa y sacude al fútbol de El Salvador

Llegó una noticia desde Europa que vuelve a poner al fútbol de El Salvador en el centro de la polémica, luego de que se confirmara un nuevo conflicto que podría escalar hasta la FIFA.

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FAS, en alerta por posible demanda ante FIFA

Según informó el periodista Rodrigo Velis, el FAS enfrenta un nuevo problema fuera de la cancha, ya que el lateral portugués Diogo Figueiras, incorporado para el Apertura 2025, prepara una demanda ante la FIFA por un presunto incumplimiento de contrato.

La situación vuelve a poner al club santaneco bajo la lupa, ahora por un conflicto que podría escalar a instancias internacionales. De acuerdo con la versión compartida por Velis, existe malestar en el entorno del futbolista debido a la falta de pagos y al aparente incumplimiento de los acuerdos establecidos para cerrar su vínculo con la institución.

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“El lateral portugués Diogo Figueiras, quien llegó para el apertura 2025 a C.D. FAS, prepara una demanda contra el club ante la FIFA por incumplimiento de contrato. Según una fuente cercana al futbolista en Europa, existe malestar por la falta de pagos y por no cumplirse los acuerdos establecidos para la finalización de su vínculo contractual“, compartió el periodista Rodrigo Velis.

Esa inconformidad habría provocado que el caso tomara un rumbo más serio, luego de que no se concretaran las soluciones esperadas entre ambas partes. Siempre según la información del periodista Rodrigo Velis, el jugador optaría por la vía legal para exigir el pago de sus honorarios, después de que los intentos de arreglo no se cumplieran en las fechas pactadas.

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De confirmarse este escenario, FAS tendría que afrontar un proceso delicado ante la FIFA, en medio de cuestionamientos por el manejo de su situación contractual con el defensor europeo.

Datos claves

Diogo Figueiras llegó a FAS para el Apertura 2025 , por lo que el conflicto involucra a un fichaje relativamente reciente del club.

, por lo que el conflicto involucra a un fichaje relativamente reciente del club. El malestar del jugador estaría ligado también al cierre de su vínculo contractual , ya que, según lo informado, no se habrían respetado los acuerdos pactados para esa finalización.

, ya que, según lo informado, no se habrían respetado los acuerdos pactados para esa finalización. Antes de pensar en acudir a FIFA, ya hubo intentos de arreglo, pero esos acercamientos no se habrían cumplido en los plazos establecidos.