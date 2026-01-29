Dereck Moncada tiene en el mapa a toda Honduras: Necaxa alucina con lo que hace en Colombia

Dereck Moncada jugó este jueves su segundo partido en el fútbol de Colombia y sumó una nueva anotación en la victoria del Internacional de Bogotá 3-2 sobre los Jaguares.

El atacante de solo 18 años ya suma dos goles en la misma cantidad de partidos, colocando a Honduras en el mapa y al Necaxa de México, club dueño de su ficha, alucinando con el alto rendimiento que presenta.

Transcurría el minuto 52 cuando Dereck Moncada recibió el balón fuera del área y desde la media luna sacó el derechazo para poner el 3-0 en ese momento. Un disparo que pegó en el vertical para posteriormente besar la red.

Dos triunfos al hilo del Inter de Bogotá

De esta forma, el Internacional de Bogotá el segundo triunfo consecutivo y será el próximo lunes cuando enfrenten al Tolima.

El club en el que milita el hondureño es quinto en la tabla de posiciones con seis unidades y una derrota en tres juegos disputados, lo que representa el inicio del torneo liguero en el país sudamericano.

Cabe señalar que, el exjugador de Olimpia hizo historia en el partido ante Cúcuta al anotar el primer gol en la historia del Internacional de Bogotá en la máxima categoría del fútbol colombiano.