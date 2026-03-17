Saprissa pierde a Luis Paradela: se confirma la noticia que lo aleja de Costa Rica y golpea a Hernán Medford

Aunque la prioridad del Deportivo Saprissa es conquistar su título número 41 en el Torneo Clausura 2026, el equipo dirigido por Hernán Medford también sigue con vida en el Torneo de Copa, un certamen de menor peso pero que no deja de ser relevante —más aún si se tiene en cuenta que en Tibás ya acumulan más de un año sin celebrar títulos—.

Tras vapulear a Carmelita en los cuartos de final, el Monstruo se enfrentará a Municipal Liberia en las semifinales del torneo. Los Coyotes llegan con confianza tras eliminar nada menos que a Alajuelense, por lo que el cruce promete ser exigente. Sin embargo, Saprissa tendrá un problema importante para encarar la serie.

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Baja sensible para el Monstruo

El cuerpo técnico morado no podrá contar con Luis Paradela, una de sus principales figuras ofensivas. El extremo cubano fue convocado por su selección nacional para disputar el torneo amistoso Concacaf Series, lo que lo dejará fuera de ambos compromisos ante Liberia.

Paradela se pierde la serie ante Liberia (Saprissa).

Cuba confirmó que Paradela integrará la lista para enfrentar a Martinica (26 de marzo) y República Dominicana (29 de marzo), fechas que chocan de lleno con las semifinales del Torneo de Copa, programadas para el 25 y 29 de marzo.

Paradela, el referente de su selección

Desde el retiro de Marcel Hernández del combinado nacional, Paradela se ha consolidado como el principal referente de la selección cubana. Su presente en Saprissa lo posiciona como una de las figuras más importantes del equipo caribeño, que además tiene una fuerte presencia de futbolistas que militan en Costa Rica.

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La convocatoria para la Selección de Cuba.

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En la última convocatoria, hasta ocho jugadores provienen de la segunda división tica, mientras que Paradela y Yosel Piedra (de AD San Carlos) son los únicos representantes de la Liga Promerica. Esto refuerza el peso que tiene el extremo morado dentro del equipo nacional.

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En síntesis

–Luis Paradela fue convocado por Cuba para la Concacaf Series (26 y 29 de marzo).

-Se perderá ambos partidos de semifinales del Torneo de Copa ante Liberia (25 y 29 de marzo).

-Saprissa pierde a una de sus principales figuras ofensivas en un cruce decisivo.