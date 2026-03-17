“El peor equipo del mundo”: en Argentina humillan a Guatemala tras confirmarse el amistoso rumbo al Mundial 2026

Este martes 17 de marzo, la Selección Argentina anunció a través de sus canales oficiales que disputará un amistoso frente a Guatemala el próximo 31 de marzo en territorio argentino, en el marco de su preparación como campeón defensor rumbo al Mundial 2026.

Tras la cancelación de la Finalissima, el equipo de Lionel Scaloni reorganizó su calendario y optó por este compromiso, que además marcará el regreso de la Albiceleste al país para una semana de entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi.

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El encuentro, que podría tener como gran atractivo la presencia de Lionel Messi —posiblemente en una de sus últimas apariciones en suelo argentino—, servirá para que el cuerpo técnico pruebe variantes y reduzca la lista de convocados de cara a lo que viene. Sin embargo, la elección del rival generó una fuerte reacción en redes sociales.

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Argentina menosprecia a Guatemala

El anuncio del partido no dejó indiferentes a los aficionados argentinos, que pasaron de anticipar un posible duelo ante una potencia como España a un enfrentamiento contra un seleccionado que se encuentra muy por debajo en el ranking FIFA y que ni siquiera ha clasificado a la Copa del Mundo.

En los comentarios de X (ex Twitter) de la publicación oficial de la AFA, se multiplicaron los mensajes críticos tanto hacia la dirigencia encabezada por Claudio Tapia como hacia el nivel del rival.

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“Partido bien de mierd* contra Guatemala, ¿quién juega de 9? ¿Arjona? Dale viejo, qué amistoso horrendo”, “No es serio que tu primer partido contra un rival que sepa las reglas del fútbol sea directamente en el Mundial”, “Es más digno jugar contra la Sub-20”, “¿Un rival decente no había?” o “¿Solo un partido y contra el peor equipo del mundo?” fueron algunas de las frases que marcaron el termómetro de la reacción.

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El nivel de los rivales de Argentina

Más allá de los prejuicios hacia Guatemala, lo cierto es que los últimos amistosos de la Selección Argentina han generado cuestionamientos por el nivel de sus oponentes. En sus compromisos recientes, la Albiceleste enfrentó a selecciones como Angola y Puerto Rico, rivales que están lejos de la élite internacional.

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Este contraste se vuelve más evidente si se tiene en cuenta que otras selecciones candidatas al título mundial están optando por medirse entre sí para elevar la exigencia competitiva en la previa del torneo.

En síntesis

Argentina confirmó un amistoso ante Guatemala el 31 de marzo en suelo argentino , tras la cancelación de la Finalissima.

, tras la cancelación de la Finalissima. El anuncio generó fuertes críticas de los hinchas en redes, que cuestionaron el nivel del rival y la gestión de la AFA .

. La Albiceleste viene de enfrentar selecciones como Angola y Puerto Rico, lo que alimenta el debate sobre la exigencia de su preparación rumbo al Mundial 2026.

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