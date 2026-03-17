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Nicholas Hagen recibe la sentencia que complica su futuro en Guatemala antes de jugar con Argentina: “Si no acepta, se queda en Columbus Crew”

La participación de Nicholas Hagen ante Argentina estaría definida. Descubre lo último del arquero de la Azul y Blanca.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Nicholas Hagen recibe la sentencia que complica su futuro en Guatemala antes de jugar con Argentina
© GettyNicholas Hagen recibe la sentencia que complica su futuro en Guatemala antes de jugar con Argentina

Luego de que se confirmara que la Selección de Argentina jugará un amistoso con la Selección de Guatemala el próximo 31 de marzo en la fecha FIFA, Nicholas Hagen vuelve a quedar en el centro de la conversación por una declaración que siembra dudas sobre su futuro en la Azul y Blanco.

Nicholas Hagen se ha mantenido como el titular de la Selección de Guatemala en los últimos años siendo una pieza determinante en el equipo chapín. Sin embargo, para este duelo ante Argentina, el panorama es otro.

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La sentencia de Nicholas Hagen en Guatemala

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta de X, a Nicholas Hagen le habrían comunicado que puede sumarse a la selección para los partidos ante Argelia y Argentina, pero con la condición de hacerlo como guardameta suplente, ya que el puesto de titular sería para Navarro.

Nicholas Hagen tiene nuevo equipo y firma con el Columbus Crew, campeón de la MLS - ESPN

Nicholas Hagen – Selección de Guatemala

De acuerdo con esa versión, la decisión final quedaría en manos del propio arquero, quien tendría que definir si acepta ese rol o si, por el contrario, permanece en Columbus.

Novedades en selección. Le han dicho a Nicholas Hagen que si quiere venir contra Argelia y Argentina está bien, pero de segundo, porque el titular será Navarro, si lo acepta viene si no se quedará en Columbus”, escribió el periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X.

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Periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X.

Periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X.

Recordemos que el último partido de Nicholas Hagen con la Selección de Guatemala fue el 19 de noviembre de 2025, cuando disputó los 90 minutos en la victoria 3-1 ante Surinam por la Clasificación al Mundial de CONCACAF.

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Datos claves

  • Nicholas Hagen fue avisado de que puede ir a la selección, pero no como titular para los partidos ante Argelia y Argentina.
  • Navarro sería el arquero estelar, por lo que Hagen tendría que aceptar un rol secundario si decide sumarse.
  • La decisión final quedaría en manos del propio Hagen, quien debe elegir entre viajar con Guatemala o quedarse en Columbus, según informó Juan Carlos Gálvez.

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