Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia escala y Motagua se adueña de la cima

Olimpia derrotó 2-0 a Génesis en su visita al estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. David Flores y Jorge Benguché fueron los anotadores de los goles que ponen al bicampeón en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos.
Motagua es el líder invicto del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras y con un partido menos tiene los mismos 22 puntos que su máximo perseguidor: el Real España de Jeaustin Campos.
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El Ciclón Azul descansó en esta jornada y tras 10 partidos disputados sigue sin conocer la derrota. Seis triunfos y cuatro empates tienen a los de Javier López en el primer lugar de la tabla.
Por su parte, La Máquina Aurinegra perdió una gran oportunidad de recuperar el liderato al caer 3-0 ante el Olancho FC, es decir que si Motagua alcanza un nuevo triunfo, se despegaría tres puntos.
La derrota de los sampedranos fue calificada por Jeaustin Campos como una verdadera bofetada que los debe mantener enfocados en dar lo mejor por lo que resta del torneo.
Entre tanto, en el sótano continúa el Choloma FC con apenas ocho puntos tras apenas un triunfo, cinco empates y misma cantidad de derrotas.
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Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Nacional
|Equipo
|Puntos
|PJ
|Motagua
|22
|10
|Real España
|22
|11
|Olimpia
|18
|11
|Olancho
|17
|11
|Marathón
|15
|11
|Lobos UPNFM
|13
|11
|Platense
|11
|11
|Victoria
|10
|11
|Génesis
|10
|11
|Juticalpa
|10
|11
|Choloma
|8
|11
Resultados de la jornada 12
- Marathón 2-1 Lobos UPNFM
- Olancho 3-0 Real España
- Choloma 1-1 Juticalpa
- Génesis 0-1 Olimpia
- Victoria 2-3 Platense
Así se jugará la jornada 13
- Olimpia vs. Olancho
- Real España vs. Génesis
- Platense vs. Motagua
- Lobos UPNFM vs. Choloma
- Juticalpa vs. Marathón