Michaell Chirinos sacude a José Francisco Molina y deja contundente mensaje al presidente de Marathón: “No me gusta”

Durante las últimas semanas Michaell Chirinos ha tomado la palabra y no solo para hablar de la realidad que atraviesa Olimpia, sino el fútbol hondureño y hasta la Selección de Honduras.

En conferencia ante los medios de comunicación, Chirinos expresó que la primera convocatoria de José Francisco Molina para el amistoso del 31 ante Perú, no es de su completo agrado, pero al final lo que toca es brindarle su apoyo.

ver también “No entendí”: DT español defiende a Eddie Hernández y manda mensaje que apunta a Municipal

“Sobre el listado, pues, ¿qué podría decir? Como todo, pues algunos me gustan, otros no, pero son situaciones. Al final deben estar ahí los mejores y bueno, desearles lo mejor a cada uno para que iniciemos con pie derecho eso y nos ayudemos todos”, dijo Chirinos.

Mensaje al presidente de Marathón

Chirinos también se refirió a las palabras del presidente de Marathón Daniel Otero, quien considero que la no convocatoria de jugadores de su equipo a la selección nacional son solamente represalias.

¿Represalia? Bueno, la verdad que no, porque el presidente, que en paz descanse (Orinson Amaya), era anterior. Nunca le vi una situación así, estar comentando si le llamaron o no le llamaron jugadores. Al final, hay que respetarlo“, opinó.

Publicidad

Publicidad

Agregó que: “La verdad que Marathón sí tiene grandes jugadores y, si no les llamaron, pues ya les tocará. Viene empezando esto, es un amistoso que se va a dar y bueno, hay que darle gracias a Dios que por lo menos ya tenemos cuerpo técnico y está trabajando”.

ver también 1.4 millones: la cifra que confirma el gran salto de Dereck Moncada y que toda Honduras celebra

Cabe señalar que, Molina presentó un listado de 26 jugadores en los que destacan Olimpia y Motagua como los clubes con más convocados (cinco cada uno), mientras de Marathón no hay ninguno y apenas uno de Real España.