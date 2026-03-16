Nadie lo esperaba: legionario vuelve a Alajuelense antes del duelo con LAFC y desata todo tipo de rumores

La previa del duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 dejó una escena que nadie tenía en el radar. Mientras Óscar Ramírez y Celso Borges atendían a los medios en la conferencia de prensa previa al partido, una presencia inesperada captó todas las miradas en el Centro de Alto Rendimiento rojinegro.

En la misma sala de prensa en la que estaba el entrenador y el capitán manudo, había también un ex Liga. Este futbolista se fue libre hace poco al exterior y estaba haciendo un tratamiento médico dentro del club.

¿Quién es el ex Alajuelense que reapareció?

Se trata de Jonathan Moya quien ha regresado, al menos de forma momentánea, y su aparición no tardó en generar todo tipo de rumores entre los aficionados. La sorpresa fue total para todos los que esperaban ver solamente al Macho y Celso Borges.

Cuando los periodistas ingresaron al recinto, el delantero, que hasta hace pocos meses vestía la camiseta manuda, estaba allí como si nunca se hubiera ido. La imagen rápidamente encendió especulaciones sobre un posible regreso o algún tipo de vínculo renovado con el club, justo en la antesala de un partido clave a nivel internacional.

Jonathan Moya estaba en la conferencia de prena de Celso Borges y Machillo Ramírez. (Foto: La Nación)

¿Por qué volvió Jonathan Moya Alajuelense?

Sin embargo, la explicación detrás de su presencia es mucho más sencilla. Moya, actualmente jugador del Al-Bukiryah de la Segunda División de Arabia Saudita, aprovechó un parón en el campeonato para viajar a Costa Rica y tratar una molestia física menor. En ese contexto, Alajuelense le abrió las puertas de sus instalaciones para que pudiera realizar su proceso de recuperación.

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El delantero salió del club rojinegro en agosto del año pasado en condición de agente libre, cerrando una etapa importante en su carrera. Su vínculo con la institución siempre se ha mantenido cercano, algo que quedó en evidencia con esta reciente visita al CAR, donde sigue siendo considerado como alguien de la casa.

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Más allá de que no se trata de un regreso oficial, su presencia en medio de la preparación del equipo para enfrentar a LAFC inevitablemente alimentó las conversaciones entre la afición. En redes sociales, muchos seguidores comenzaron a especular con la posibilidad de verlo nuevamente vestido de rojinegro en el futuro.

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Por ahora, la aparición de Jonathan Moya se limita a un tema puntual de recuperación física, pero el impacto mediático fue inmediato. En una semana donde Alajuelense se juega el pase a la siguiente fase de la Copa de Campeones de Concacaf, cualquier movimiento genera ruido, y más aún cuando se trata de un nombre que dejó huella reciente en el club.

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Datos Claves

Jonathan Moya reapareció en el CAR de Alajuelense durante la previa del partido ante LAFC.

de Alajuelense durante la previa del partido ante LAFC. Está en Costa Rica por una lesión menor y aprovechó el parón en Arabia Saudita para tratarse.

y aprovechó el parón en Arabia Saudita para tratarse. Su presencia generó rumores entre la afición, aunque actualmente juega en el Al-Bukiryah tras salir libre de la Liga.