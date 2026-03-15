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“Vuelve”: Olimpia confirma la noticia más inesperada en pleno Clausura 2026

Olimpia marcha quinto en la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras y su afición ya está comenzando a exigir cambios.

José Rodas

Por José Rodas

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El mediocampista de Olimpia Jorge Álvarez celebra una anotación en el juego ante Platense.
El mediocampista de Olimpia Jorge Álvarez celebra una anotación en el juego ante Platense.

El Olimpia de Eduardo Espinel tiene la responsabilidad de recuperar terreno perdido en la tabla de posiciones del Clausura 2026 en el que su inicio no ha sido el mejor, causando preocupación entre los aficionados que quieren el tricampeonato.

Para el cierre de la primera vuelta el cuadro albo enfrenta de visita al Génesis en La Paz; sin embargo para el inicio de la segunda ronda del campeonato, el actual bicampeón ya anunció su primer cambio.

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Y es que Olimpia anunció que vuelve al estadio Carlos Miranda de Comayagua para enfrentar al Olancho FC el miércoles 18 de marzo a las 5:15 de la tarde.

Así marcha Olimpia en el Clausura

En lo que va del Clausura 2026 Olimpia ha alcanzado cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas. Con esos resultados ha sumado 15 unidades, es decir, siete puntos menos que el líder Motagua.

En la última jornada el actual bicampeón de Honduras derrotó a Platense 2-1 en el estadio Francisco Morazán. Tras el partido Eduardo Espinel decidió no asistir a la conferencia de prensa.

Entre tanto, Olimpia no ha logrado ligar dos triunfos consecutivos en el presente torneo; por lo que tendrán que recuperar la dinámica en busca del tricampeonato.

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