Argentina confirma que jugará contra Guatemala: cuándo y dónde será el amistoso previo al Mundial 2026

Tras la reciente cancelación de la Finalissima, la Selección Argentina ya tiene un nuevo desafío en su calendario. El equipo dirigido por Lionel Scaloni regresará al país para llevar adelante una semana de trabajos colectivos que culminará con un partido amistoso frente a Guatemala.

“¡Nos vemos en Argentina! 🇦🇷 La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante Guatemala 🇬🇹”, fue el mensaje con el que la AFA confirmó este duelo, que servirá para mantener ritmo competitivo y y delinear su preparación como campeón defensor de cara al Mundial 2026.

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Argentina vs Guatemala: fecha y sede del amistoso

El encuentro entre Argentina y Guatemala se disputará el martes 31 de marzo en territorio argentino, en una sede que será confirmada en los próximos días por la Asociación del Fútbol Argentino.

¿El último baile del 10 en Argentina?

El amistoso, además, podría ser la última presentación de Lionel Messi en suelo argentino, teniendo en cuenta que, a sus 38 años, no se descarta que el capitán ponga fin a su ciclo en la Selección tras la próxima Copa del Mundo.

La delegación albicaleste se entrenará en el Predio Lionel Andrés Messi, donde también quedará concentrada desde el domingo, día en el que partirá un vuelo chárter desde Madrid con la mayoría de los convocados.

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La lista definitiva de Scaloni se conocerá entre jueves y viernes, y será un recorte de la prelista de entre 35 y 38 futbolistas que el estratega tenía preparada inicialmente para el partido frente a España.