No solo es Olimpia: Francisco Martínez llama la atención de otro club grande, mientras su futuro en Marathón sigue en vilo

La irrupción de Francisco “El Chelito” Martínez en la primera división del fútbol hondureño ha estado marcada por su constante evolución en el centro del campo de Marathón, club que dirige Pablo Lavallén.

Martínez ha llamado la atención de clubes como Olimpia, según los últimos reportes de enero de 2026; aunque Marathón ya tomó cartas en el asunto y le presentó una oferta de renovación.

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Cabe recordar que, el contrato del contención hondureño vence en junio del presente año, por lo que su salida podría darse una vez finalizado el presente torneo con los verdolagas.

“En el caso del Chelito ni hablar, es un jugador muy querido por la afición y por el club, y yo creo que el que tendría problemas si se le ocurre irse sería él, porque aquí se le aprecia bastante”, dijo el presidente Daniel Otero en una reciente entrevista.

Llama la atención del DT de Motagua

Recientemente, el entrenador de Motagua Javier López brindó una entrevista a Diez en la que colocó a Francisco Martínez en el once ideal de la Liga Nacional junto a Jhow Benavídez en la media cancha.

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“Chelito Martínez ahí en la contención, es un jugador que me parece muy muy interesante”, hizo saber López.

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Ahora, el futro del jugador de 34 años quedará en sus manos porque al menos ya tiene la atención de los clubes grandes de Tegucigalpa de cara a la próxima temporada.

José Francisco Martínez durante un juego en el Yankel Rosenhtal. Foto: CD Marathón.