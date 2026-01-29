José Mario Pinto a Banfield: Edrick Menjívar consterna a todo Olimpia con lo que confirma

Edrick Menjívar, líder y uno de los capitanes deOlimpia se ha pronunciado sobre el fichaje de José Mario Pinto con el Banfield de Argentina.

El guardameta fue tajante y se fue en contra de su entrenador que quiere que Pinto se quede. Para Menjívar se le debe dar la oportunidad de salir de Honduras.

ver también “Entre otros”: Motagua sacude Honduras y anuncia a Rodrigo de Olivera dejando duro dardo a Olancho FC

Edrick Menjívar sentencia lo que debe pasar con José Mario Pinto

Menjívar no se guardó nada a la hora de decir que la liga catracha ya le queda pequeña a José Mario Pinto.

“Pinto pasa por un momento top en su carrera, esta Liga le queda pequeña, tanto él como Jorge y Edwin tienen que salir a otro país, tienen demasiada calidad. Si a Pinto le toca irse, lo vamos a extrañar, pero bienvenido sea para él y para su futuro”, argumentó deseando que se fuera.

Respondió a Espinel que dijo que si se iba Pinto de Olimpia él también: “Bueno, ahí a él y yo en lo personal me gustaría que se fuera porque es lo que trabaja diario, lo que juega y lo que merece”.

ver también “Voy con todo”: Pedro Troglio es tajante y desata la guerra contra Olimpia por José Mario Pinto

Con esto, Menjívar le da la derecha a Pedro Troglio para que venga por el extremo de Olimpia. Eso sí, llevarlo no estará fácil por la negociación con la directiva blanca.

Publicidad

Publicidad