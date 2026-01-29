Es tendencia:
José Mario Pinto a Banfield: Edrick Menjívar consterna a todo Olimpia con lo que confirma

José Mario Pinto es el nombre que más retumba en Honduras luego de que Pedro Troglio lo busca para Banfield.

Por José Rodas

Edrick Menjívar a sentenciado lo que debe pasar con José Mario Pinto.
Edrick Menjívar, líder y uno de los capitanes deOlimpia se ha pronunciado sobre el fichaje de José Mario Pinto con el Banfield de Argentina.

El guardameta fue tajante y se fue en contra de su entrenador que quiere que Pinto se quede. Para Menjívar se le debe dar la oportunidad de salir de Honduras.

Edrick Menjívar sentencia lo que debe pasar con José Mario Pinto

Menjívar no se guardó nada a la hora de decir que la liga catracha ya le queda pequeña a José Mario Pinto.

“Pinto pasa por un momento top en su carrera, esta Liga le queda pequeña, tanto él como Jorge y Edwin tienen que salir a otro país, tienen demasiada calidad. Si a Pinto le toca irse, lo vamos a extrañar, pero bienvenido sea para él y para su futuro”, argumentó deseando que se fuera.

Respondió a Espinel que dijo que si se iba Pinto de Olimpia él también: “Bueno, ahí a él y yo en lo personal me gustaría que se fuera porque es lo que trabaja diario, lo que juega y lo que merece”.

Con esto, Menjívar le da la derecha a Pedro Troglio para que venga por el extremo de Olimpia. Eso sí, llevarlo no estará fácil por la negociación con la directiva blanca.

