Bajo la guía del Machillo Ramírez, Alajuelense sacó un empate 1-1 de oro ante el LAFC en la ida de los octavos de final. Con este resultado, los manudos regresan a casa con la ventaja de cerrar la serie en su estadio, donde buscarán el pase definitivo a los cuartos de final de la Concachampions.

ver también Alajuelense vs. LAFC: Inteligencia Artificial predice si la Liga eliminará a LAFC y clasificará a cuartos de la Concachampions 2026

A qué hora juegan Alajuelense vs. LAFC por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026

El partido entre Alajuelense y LAFC se jugará este martes 17 de marzo de 2026 en el Estadio Alejandro Morera Soto a las 9:00 pm de Costa Rica.

Cómo ver Alajuelense vs. LAFC por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026

En Centroamérica, la Copa de Campeones de Concacaf se podrá seguir por Disney+ y ESPN.

Liga Deportiva Alajuelense

Hugo Lloris advierte a Alajuelense

Tras la última victoria de la LAFC en la MLS, Hugo Lloris envió un mensaje a la Liga Deportiva Alajuelense: “Hicimos un gran trabajo en equipo, es lo más importante. Buena disciplina. Lo más importante es el triunfo, los tres puntos. Ahora, necesitamos recuperarnos bien y concentrarnos en el martes que será un gran juego”.

Cómo llega Alajuelense

Alajuelense al mando del Machillo Ramírez llega a este compromiso ante LAFC con tres triunfos consecutivos en el Torneo Clausura 2026. Victorias (2-0) ante Cartaginés; (0-2) ante San Carlos y (3-0) ante Pérez Zeledón.

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Cómo llega LAFC

Por otro lado, LAFC recientemente se convirtió en el primer equipo en la historia de la MLS en comenzar una temporada con cuatro victorias consecutivas sin recibir goles, manteniendo su portería en cero en cada uno de esos primeros cuatro partidos.

Historia entre ambos

El historial reciente entre la Liga Deportiva Alajuelense y el LAFC muestra una rivalidad sumamente equilibrada y con resultados variados-

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11/03/26 – LAFC (1-1) Alajuelense

15/03/23 – LAFC (1-2) Alajuelense

10/03/03 – Alajuelense (0-3) LAFC

Qué necesita Alajuelense para clasificar

Si logra la victoria por cualquier resultado, dejará en el camino a LAFC y se meterá entre los ocho mejores equipos del torneo en la Concacaf. Incluso un empate podría favorecer a la Liga, aunque únicamente si el marcador termina 0-0.

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Datos claves

Los dirigidos por “Machillo” Ramírez llegan encendidos con tres victorias consecutivas en el Clausura 2026, derrotando a Cartaginés (2-0), San Carlos (0-2) y Pérez Zeledón (3-0).

en el Clausura 2026, derrotando a Cartaginés (2-0), San Carlos (0-2) y Pérez Zeledón (3-0). El equipo estadounidense hizo historia en la MLS al sumar cuatro triunfos seguidos sin recibir un solo gol , estableciendo un récord de imbatibilidad en su arranque de temporada.

, estableciendo un récord de imbatibilidad en su arranque de temporada. Los antecedentes muestran un balance muy parejo, con resultados que van desde victorias manudas como visitantes hasta goleadas a favor de los angelinos, lo que vaticina una serie cerrada.