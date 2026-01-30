Luis Palma pone de rodillas a toda Centroamérica: la noticia que tiene a Honduras por encima de Panamá y Costa Rica

Una vez finalizada la etapa de liga de las competencias europeas; Luis Palma es el único centroamericano en avanzar a la fase eliminatoria con el Lech Poznán en la Conference League.

Ahora el club de Luis Palma tendrá que enfrentarse al KuPS de Finlandia en la ronda de nockout del tercer torneo más importante en competiciones del viejo continente.

“Terminaron las fases liga en Copas Europeas y solo el Lech Poznán de Luis Palma clasificó a la fase eliminatoria”, destacó el medio ESPN a través de su cuenta de X.

En la fase de liga quedaron eliminados los clubes de los panameños Amir Murillo (Marsella), Eduardo Guerrero (Dinamo de Kiev) y César Blackman (Slovan Bratislava).

Mientras los ticos Carlos Mora (U Craiova), Jeyland Mitchell (Sportklub Sturm) y Kenay Myrie (Copenhagen) tampoco lograron avanzar con sus clubes a la etapa de eliminación.

Los número de Luis Palma en Conference League

Desde su llegada al Lech Poznán, en Conference League, Luis Palma ha disputado seis partidos, ha anotado dos goles y ha aportado dos asistencias.

Y en la Liga de Polonia ha jugado 14 partidos en los que ha anotado y ha dado cuatro asistencias. Aun sin lograr su mejor rendimiento como el mostrado con el Celtic.

Mientras tanto, el Lech Poznán marcha octavo en la tabla de posiciones de la liga de Polonia con 26 unidades, cuatro menos que el primer lugar ocupado por el Wisla Plock.