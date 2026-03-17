Bocha Batista convoca a un mundialista que llevaba 847 días alejado de La Sele: “¡Mucha suerte!”

La primera convocatoria de Fernando “Bocha” Batista como entrenador de la Selección de Costa Rica dejó una sorpresa mayúscula para los aficionados del fútbol tico, que volvieron a escuchar el nombre de un viejo conocido que llevaba mucho tiempo fuera del radar del combinado nacional.

Este martes, el LNZ Cherkasy de Ucrania anunció que Jewison Bennette, quien milita en el club desde principios de 2025, fue convocado a la Tricolor para afrontar los amistosos internacionales del ante Jordania e Irán. “¡Mucha suerte!”, fue el mensaje con el que el equipo europeo celebró el llamado de su futbolista.

(LNZ Cherkasy).

ver también Saprissa pierde a Luis Paradela: se confirma la noticia que lo aleja de Costa Rica y golpea a Hernán Medford

El regreso tras más de dos años

De esta manera, Bennette vuelve a ser considerado por la Sele luego de 847 días sin convocatorias. Su última aparición con la camiseta de Costa Rica se remonta al 21 de noviembre de 2023, en la derrota 3-1 ante Panamá por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Antes de desaparecer del radar, Bennette había sido una de las grandes apuestas del fútbol costarricense. Con apenas 17 años, disputó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, mostrando personalidad y condiciones en el escenario más exigente.

Jewison Bennette vuelve a La Sele (Instagram).

Publicidad

Publicidad

Ahora, con 21 años, el ex Sunderland buscará consolidarse definitivamente en este nuevo proceso encabezado por Batista. En total, suma 15 partidos con la Selección Mayor y dos goles, además de haber recorrido todo el camino formativo en las categorías Sub-15, Sub-20 y Sub-23.

¿Cuándo y dónde juega Costa Rica?

Los amistosos internacionales de la Selección de Costa Rica se disputarán en territorio de Turquía durante la próxima fecha FIFA.El equipo dirigido por Fernando “Bocha” Batista enfrentará a Jordania el jueves 27 de marzo, mientras que el segundo compromiso será ante Irán el lunes 31.

Publicidad

ver también Refuerzo para la 41: Hernán Medford recibe la noticia que ilusiona a todo Saprissa en el Clausura 2026

En síntesis

Jewison Bennette vuelve a La Sele tras 847 días sin ser convocado.

sin ser convocado. Fue citado por Bocha Batista para los amistosos ante Jordania (27/3) e Irán (31/3) .

para los amistosos ante e . El extremo del LNZ Cherkasy ya jugó el Mundial 2022 con 17 años y suma 15 partidos y 2 goles con Costa Rica.