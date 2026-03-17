“Te meten 5”: Rolando Fonseca apunta directo a Machillo Ramírez con una advertencia que hace temblar a Alajuelense

Luego de rescatar un milagroso empate 1-1 en el BMO Stadium, este martes 17 de marzo Liga Deportiva Alajuelense recibe a Los Ángeles FC en el Morera Soto, por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026.

El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez llega con una ligera ventaja gracias al gol de visitante, pero es consciente de que sostener el arco en cero será una tarea compleja ante una ofensiva de primer nivel, con figuras como Heung-min Son y Denis Bouanga.

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En la previa del encuentro, el histórico ex delantero Rolando Fonseca analizó el panorama y dejó en claro que, si la Liga quiere dar el golpe, no puede repetir su postura del partido de ida.

Esto es lo que tiene que hacer LDA según Rolando Fonseca

En el programa Convocados, Fonseca fue directo al punto y marcó el camino que, a su entender, debe seguir el conjunto rojinegro. “La Liga está a un gol de decirle a Los Ángeles: venga, atáqueme. No esperés a recibir el gol para poder atacar. La Liga debe atacar, porque un gol cambiaría el panorama. Meto un gol y me defiendo con lo que Óscar sabe hacer”, explicó.

Para el ex goleador, la clave está en asumir un rol más propositivo desde el inicio y no quedar a merced del rival. El margen es mínimo, pero una anotación temprana podría alterar por completo la eliminatoria y permitirle al León manejar los tiempos del partido.

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Fonseca también fue muy crítico con el planteo de la ida, donde LAFC dominó con un 77% de posesión y remató 25 veces al arco, con Washington Ortega como gran figura para sostener el resultado. “Fue suicida. Si no hubiera llegado Washington en su noche, que fue perfecta con la parte defensiva, te meten cinco. Te hubieran metido cinco”, lanzó sin rodeos.

El ex delantero dejó claro que el 1-1 puede resultar engañoso si no se corrigen los errores. “Ahora usted está sujeto a que el 0-0 lo clasifica, entonces puede jugar con el tiempo”, agregó, aunque remarcó que confiarse podría ser un error grave.

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En síntesis

Alajuelense empató 1-1 ante LAFC en la ida y define la serie en el Morera Soto con ventaja por el gol de visitante.

y define la serie en el Morera Soto con ventaja por el gol de visitante. Rolando Fonseca criticó el planteo del partido de ida , donde la Liga fue ampliamente superada en posesión y remates.

, donde la Liga fue ampliamente superada en posesión y remates. La advertencia fue clara: si repite ese rendimiento, LAFC podría golear, por lo que pidió un equipo más ofensivo en la vuelta.