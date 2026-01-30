Es tendencia:
Olimpia busca estremecer el mercado de fichajes con un delantero que pasó por el Atlético de Madrid y la Serie A

El Olimpia de Eduardo Espinel busca sumar un delantero más, pero existe un gran problema entre la directiva y el entrenador, según reportes.

José Rodas

Por José Rodas

Olimpia buscará cerrar su mercado de fichajes con una última incorporación.

A pocas horas para que culmine la etapa de inscripciones en la Liga Nacional de Honduras, el Olimpia de Eduardo Espinel busca cerrar con broche de oro el mercado de fichajes para hacer frente a nivel nacional e internacional.

Se trata del delantero uruguayo Nicolás Schiappacasse de 27 años, quien podría convertirse en nuevo jugador del actual bicampeón de Honduras, según reportes del periodista Marco Banegas.

“Olimpia viene manejando la incorporación de un delantero uruguayo. Quiere un cuarto delantero. Tiene el 80 por ciento de la negociación avanzada”, contó el comunicador en el programa Sin Anestesia.

Con paso por Europa

Schiappacasse ha pasado por el River Plate de Uruguay, también realizó una pretemporada con el Atlético de Madrid de España en la temporada 2016-2017. En 2020 fue cedido al Sassuolo de la Serie A de Italia.

Nicolás Schiappacasse en su paso por el Atlético de Madrid.
En Uruguay también tuvo presencia en Peñarol, club en el que apenas pudo sumar dos encuentros y en 2023 paso a Belgrano de la primera división de Argentina.

¿Y Bruno Veglio?

Semanas atrás, en Olimpia también sonó el nombre del uruguayo Bruno Veglio, contención que tiene la aprobación de Eduardo Espinel; sin embargo, existe un gran problema.

Y es que, Olimpia solamente tiene cupo para un extranjero más ya que en su plantel está Emmanuel Hernández, Facundo Queiroz, Agustín Mulet y Santiago Ramírez.

Es decir, que con la llegada de un extranjero más, se completaría la quinta plaza permitida por el fútbol hondureño. O será Veglio o Nicolás Schiappacasse, pero ambos fichajes no podrán llegar juntos.

