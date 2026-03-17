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Panamá lo aplaude: Thomas Christiansen le envió un filazo de 3 palabras a De Zerbi por lo que hizo con Michael Amir Murillo

El DT de Panamá criticó a Roberto De Zerbi por cómo se comportó con Murillo durante sus últimos días en Olympique de Marsella.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Christiansen apuntó contra De Zerbi por el caso Murillo.
© Getty y Elysée FernándezChristiansen apuntó contra De Zerbi por el caso Murillo.

Este martes, la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dio a conocer la lista de veintitrés convocados por Thomas Christiansen para los amistosos que la Selección de Panamá disputará contra Sudáfrica el viernes 27 de marzo, en Durbán, y el martes 31 de marzo, en Ciudad del Cabo.

Uno de los nombres que no podía faltar era el de Michael Amir Murillo, quien se está reencontrando con su mejor versión anímica, física y futbolística en su arribo a Beşiktaş JK después del calvario que le tocó vivir en Olympique de Marsella, donde pasó de ser un referente a uno de los chivos expiatorios de su exentrenador, Roberto De Zerbi.

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Después de la derrota 0-3 ante Brujas por la Champions League, el italiano borró del equipo a Murillo alegando que no tenía hambre. “Desde diciembre le faltan ganas”, disparó, incluso, antes de dejarle claro que tenía otros futbolistas capaces de reemplazarlo en el lateral derecho. Así fue como se terminó la etapa del panameño en Marsella.

Christiansen defendió a Amir Murillo con un recado para De Zerbi

El seleccionador nacional, Thomas Christiansen, fue consultado por el tema en rueda de prensa y, lejos de esquivarlo, salió en defensa de Murillo. “Yo creo que para opinar tienes que saber el fondo de todo esto, la decisión, por qué no está… Supuestamente era como que no le daba todo lo que tenía que dar. Eso es una opinión que solo pueden tener él, Amir y el club a la hora de tomar una decisión, Que sea la forma más correcta del entrenador, no creo, comentó.

Su comentario más filoso llegó después. “Fue un poco como lavarse las manos. Tres palabras certeras que cargan contra De Zerbi, quien se encuentra sin equipo tras acordar su salida con la directiva del OM y suena como uno de los candidatos para dirigir al Tottenham después del Mundial 2026.

Cada uno toma las decisiones, cada uno es esclavo de sus palabras. Creo que tampoco tengo que entrar en ese debate, no tengo esa información”, cerró el seleccionador de Panamá, quien premió al zaguero de 30 años por su buen presente. En Beşiktaş es titular, lleva 7 partidos jugados y anotó 2 goles.

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En síntesis

  • Respaldo al referente: Thomas Christiansen convocó a Michael Amir Murillo para los amistosos ante Sudáfrica, destacando su gran presente goleador en el Beşiktaş tras su salida del Marsella.
  • Dardo a De Zerbi: el técnico de Panamá calificó como un intento de “lavarse las manos” las críticas del entrenador italiano, quien había acusado al panameño de “falta de ganas”.
  • Justicia deportiva: Christiansen defendió el profesionalismo del lateral y celebró que haya recuperado la titularidad en Turquía, dejando atrás el trato “incorrecto” recibido en Francia.

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