La lista de Panamá: Thomas Christiansen sorprende con tres regresos para enfrentar a Sudáfrica rumbo al Mundial 2026

Thomas Christiansen al mando de la Selección de Panamá, anunció la convocatoria para los amistosos de la próxima fecha FIFA de marzo, en los que su equipo se medirá a Sudáfrica como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026.

Los dos encuentros entre panameños y sudafricanos se disputarán a finales de marzo en territorio sudafricano. El primero está programado para el viernes 27 en Durban, en el Moses Mabhida Stadium, mientras que el segundo se jugará el martes 31 en Ciudad del Cabo, específicamente en el DHL Stadium.

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Los regresos en la Selección de Panamá

La gran novedad de esta lista radica en la vuelta de tres jugadores que buscan recuperar su protagonismo bajo el mando del técnico danés.

Roderick Miller, Martín Krug y César Yanis son los nombres que encabezan estos esperados regresos.

Los tres futbolistas se reintegran a la disciplina de la selección mayor con el objetivo de aportar solidez y variantes tácticas en los duelos amistosos frente a Sudáfrica.

Convocatoria oficial de Panamá para los amistosos ante Sudáfrica

Los jugadores convocados por Thomas Christiansen comenzarán a incorporarse este fin de semana, viajando desde los distintos países en los que militan con sus clubes para reunirse en Durban.

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GUARDAMETAS

Orlando Mosquera — Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía — Nacional (URU)

César Samudio — Marathón (HON)

DEFENSAS

César Blackman — Slovan Bratislava (SVK)

Jorge Gutiérrez — Dep La Guaira (VEN)

Amir Murillo — Besiktas (TUR)

Andrés Andrade — LASK Linz (AUT)

Martín Krug — Levante (ESP)

José Córdoba — Norwich City (ENG)

Eric Davis — CD Plaza Amador (PAN)

Jiovany Ramos — Academia Puerto Cabello (VEN)

Roderick Miller — PFC Turan Tovuz (AZE)

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VOLANTES

Aníbal Godoy — San Diego FC (USA)

Adalberto Carrasquilla — Pumas (MEX)

Carlos Harvey — Minnesota United (USA)

Cristian Martínez — Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez — FC Juárez (MEX)

César Yanis — CD Cobresal (CHI)

Yoel Bárcenas — Mazatlán FC (MEX)

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DELANTEROS

Ismael Díaz — León (MEX)

Cecilio Waterman — Universidad de Concepción (CHI)

José Fajardo — Universidad Católica (ECU)

Kadir Barría — Botafogo (BRA)

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