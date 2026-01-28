Advertencia a Pedro Troglio: Eduardo Espinel toma una drástica decisión con José Mario Pinto que pone en vilo a Olimpia

Eduardo Espinel dio la cara tras el 1-1 de Olimpia ante Olancho FC. El León no pudo aprovechar ese hombre de más y tampoco la ventaja que le había dado Jorge Benguché para llevarse los tres puntos.

El uruguayo se presentó en conferencia de prensa y no dudó en hablar del tema del momento, el fichaje de José Mario Pinto por el Banfield de Pedro Troglio.

Espinel fue claro y le mandó a decir a Troglio que no va a dejar ir a Pinto a Argentina, ya que es un jugador que le sirve mucho a su plantilla para lo que viene.

Eduardo Espinel le deja las cosas claras a Pedro Troglio con José Mario Pinto

“Es difícil detener este tipo de rumores y más cuando el jugador tiene su necesidad, pero bueno apelar a la tranquilidad y es el pan de cada día del mercado de pases, se va uno, se va otro y bueno, ellos sabrán manejarse, son jugadores de experiencia y lo único que les va a permitir salir al extranjero es rendir con Olimpia. Lo que apelamos es que esté tranquilo y no tocar el tema”.

Y fue tajante: “Acá los que están, están con el aval mío. Yo soy el responsable del plantel que tengo”.

¿Y si la directiva le pide que deje ir a Pinto, da el visto bueno?: “Claro que no, creo que estamos en una situación donde no se puede traer nadie y si nos faltan jugadores sería retroceder con el objetivo que tenemos”.

Con esto Eduardo Espinel le manda a decir a Pedro Troglio que no está dispuesto a dejar salir a José Mario Pinto de Olimpia y Banfield se va a quedar con las ganas de tenerlo.