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“Un sueño”: Kervin Arriaga conmueve a España con un gesto en el Levante que desata aplausos

El mediocampista hondureño sigue ganando enteros en el Levante; aunque el equipo se encuentra en la peligrosa zona del descenso.

José Rodas

Por José Rodas

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Kervin Arriaga ingresó en el último juego del Levante en el empate 1-1 ante el Rayo Vallecano. Foto: UD Levante.
Kervin Arriaga ingresó en el último juego del Levante en el empate 1-1 ante el Rayo Vallecano. Foto: UD Levante.

El Levante no pasa por su mejor momento en LaLiga; son penúltimos en la tabla de posiciones. Pese a eso, la admiración por Kervin Arriaga no se pierde en algunos aficionados del club granota.

Tal es el caso de Mateo, un pequeño que se declaró como el mayor fanático y hasta aseguró que Kervin Arriaga es su máximo ídolo. El gesto del jugador hondureño desató la admiración en España.

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Pese al polémico empate 1-1 ante el Rayo Vallecano, el hondureño se tomó el tiempo de detenerse y atender a Mateo que incluso se llevó como recuerdo la firma en su bufanda.

El reportaje fue compartido por el famoso programa “El Chiringuito” y el periodista Josep Pedrerol destacó que “Mateo cumplió su sueño, conocer a su ídolo Arriaga”.

El padre del niño contó que llegaron exclusivamente para cumplir el sueño de Mateo, recuerdo que ahora tendrá en su memoria para siempre.

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Kervin Arriaga convocado

El mediocampista hondureño es uno de los 26 futbolistas convocados por José Francisco Molina para encarar el amistoso ante Perú del próximo 31 de marzo.

El encuentro se disputará en el estadio Ontime Butarque en Leganés, España, destino al que Honduras viajará el próximo 23 de marzo.

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