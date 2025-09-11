Mientras Rayados rompe el mercado con Anthony Martial, Santos Laguna define el futuro de Choco Lozano

Son pocos los países y las ligas que aún tienen el mercado de fichajes abierto para poder prestar o comprar jugadores, uno de esos es México.

La Liga Mx cierra su ventana de transferencias el 12 de septiembre por lo que hasta esa fecha nada puede darse por sentado.

Desde movimientos en el mercado interno hasta grandes bombas internacionales, el mundo del fútbol mexicano puede sorprender en cualquier momento.

Monterrey hace el fichaje bomba de Antony Martial

Una de las grandes sorpresas fue el fichaje bomba del internacional francés, ex Manchester United, Antony Martial.

Este jueves se confirmó que Martial fichó conMonterrey por varios años. El jugador llega proveniente de AEK Atenas del fútbol de Grecia.

El ex Manchester United, Sevilla y Mónaco fue comprado por el cuadro regiomontano en un millón de euros, según informó el periodista César Luis Merlo.

Santos Laguna decide el futuro de Choco Lozano

Para Honduras, los últimos dos días del mercado de fichajes en México también son de interés ya que se define el futuro de su capitán: Antony Lozano.

El delantero que pertenece a Santos Laguna ha estado envuelto en múltiples rumores sobre su futuro y una posible salida de La Comarca.

Lo cierto es que si bien se buscó una salida y hubo charlas con dos equipos de la Liga Nacional de Honduras, el mal rendimiento del jugador no despertó interés en prácticamente ningún equipo.

Eso, sumado al alto salario del futbolista, hacen que la posibilidad de cambiar de equipo sean realmente bajas.

Es así como el periodista Álvaro De La Rocha informó el pasado 10 de agosto que el “Choco” no saldría del equipo con quien tiene contrato hasta 2027.

De esta manera, y a falta de solo un día para finalizar la ventana de transferencias, es un hecho que Lozano continuará en Santos.

Cabe mencionar que Fútbol Centroamérica pudo confirmar que el cuerpo técnico comandado por Francisco Rodríguez Vílchez respalda la continuidad del jugador y que tuvo una plática con los directivos sobre el papel de Lozano y qué esperar de su juego.

Lozano podría cambiar de club en diciembre donde buscaría una salida en el mercado invernal, Olimpia ya lo sabe y sigue de cerca esa posibilidad.