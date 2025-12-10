Héctor Vargas solo ocupó siete palabras para destruir de la peor forma a Reinaldo Rueda y Jorge Luis Pinto, Honduras quedó impactada

El fracaso de la selección de Honduras de no clasificar a la Copa del Mundo 2026 sigue teniendo sus secuelas y Héctor Vargas es el vivo reflejo de que en el país catracho siguen muy golpeados.

El técnico argentino que tiene mucha experiencia en el fútbol de aquella región ha dejado un dardo envenenado a la escuela colombiana que fracasó primero a Rusia 2018 con Jorge Luis Pinto y ahora con Reinaldo Rueda.

Héctor Vargas no se contuvo a la hora de hablar de Rueda y Pinto

El DT que ha dirigido a equipos de la talla de Olimpia, Real España y Marathón solo necesitó siete palabras para destruir de la peor forma a los cafeteros.

“No son genios, en su país fracasaron”, es la frase que más retumba en Honduras, ya son tres proceso mundialistas donde la Bicolor no va a la Copa del Mundo, este último fue el más doloroso por la forma en cómo se pierde el boleto.

El “León” barrió el piso con Reinaldo Rueda y Jorge Luis Pinto, asegurando que Honduras cometió un error histórico al contratarlos.

“En Colombia los que clasificaron al Mundial fueron los argentinos (Pekerman y Lorenzo). Pinto y Rueda NO clasificaron. Entonces no son genios para venir a dirigir aquí”, dijo a Diarios Diez.

Y remató: “Aquí nuestro técnico pasó 6 o 7 meses en Uruguay esperando ser llamado, sin trabajar, y hoy pagamos esas decisiones”.

Vargas asegura que el fútbol hondureño está “sin rumbo” por las malas decisiones de los directivos a la hora de seleccionar los entrenadores.