“Hizo una oferta”: Alajuelense acelera para concretar el fichaje internacional que revoluciona a Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense no tiene tiempo que perder. Es cierto que hace una semana se consagró campeón de la Copa Centroamericana y es cierto, también, que está en medio de la definición del Apertura 2025 de Costa Rica.

De hecho, este miércoles jugará la ida de las semifinales ante Liberia en busca de seguir adelante con su sueño de conseguir la estrella número 31 de la institución. Sin embargo, la directiva no se duerme en los laureles. Todo lo contrario.

Así, en medio de estos duelos clave, en Alajuela ya piensan en lo que será la próxima temporada, con la Concachampions que se sorteó ayer incluida, y por eso decidieron acelerar a fondo para concretar un fichaje estelar que revolucionará Costa Rica.

La estrella que quiere Alajuelense y por la que ya hizo “una oferta muy alta”

El jugador en cuestión es Kenneth Vargas, el delantero cuya ficha pertenece ael Hearts de Escocia surgido en Herediano que viene de jugar este último campeonato a préstamo en el Team de Jafet Soto.

Vargas, jugador de Selección, tenía la idea de regresar a Europa. Sin embargo eso podría cambiar a raíz del serio interés de Alajuelense. “La Liga hoy, amaneciendo, presentó una oferta al representante y al Hearts”, informó Kevin Jiménez en su programa Seguimos.

“Ahora será decisión del jugador, entiendo que quiere mantenerse afuera del país, pero si no sale ninguna opción… La oferta de la Liga es muy alta y seriamente competitiva para el mercado“, detalló Jiménez.

Sin dudas, sería un bombazo de mercado.

¿Cuándo juegan y cómo ver la ida de las semifinales etre Liberia y Alajuelense?

Mientras tanto, este miércoles 10 de diciembre, Liberia y Alajuelense jugarán la ida de las semifinales a las 8:00 p.m. de Costa Rica en el estadio Edgardo Baltodano Briceño con televisación de FUTV.