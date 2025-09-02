“Me llamó”: Olimpia impactado con el otro grande de Honduras que buscó fichar al Choco Lozano

Antony Lozano atiende la convocatoria de la selección de Honduras en uno de sus momentos más bajo en su carrera profesional.

El Choco no la pasa nada bien en México, pero Reinaldo Rueda le ha dado un voto de confianza para que puede retomar ese nivel.

Ante su situación, ya arribó a Honduras y habló de todo lo que vive y cómo hace para estar mentalmente fuerte.

“La verdad siempre he sido así, siempre he sido igual. Obviamente es importante que la gente hable bien de uno como jugadores, pero no es que le dé importancia ni a los buenos momentos ni a los malos momentos. Me dedico a trabajar. Entiendo que trato de esforzarme lo más que pueda”.

Luego de esto fue consultado sobre un rumor de mercado que lo colocaba en el Olimpia, club donde se le vio su mejor versión antes de salir a Europa.

Olimpia no, pero otro grande sí

“Lo consideré, siempre es un honor tener algún acercamiento, con Olimpia no tuve acercamiento, lo tuve con otro club que sí me llamó, pero le dije que lo tomaba con mucho respeto, pero que mi prioridad siempre estaba en el extranjero. Fueron dos clubes de los grandes de Honduras”.

Sobre jugar en Marathón: “Vamos a ver qué pasa más adelante, uno no puede decir que no”.

Recordemos que Lozano tuvo un breve paso por la cantera de Marathón y en su año de centenerio lo quiso fichar, aunque su respuesta fue que no.

En conclusión, Choco Lozano fue buscado por un grande Honduras, ya de dos se le pregunto y puso en contexto, las otras opciones habrían sido Motagua y Real España.

Por ahora deberá levantar cabeza en el Santos Laguna, donde la afición no lo quiere y pide su salida.