“Tiene contrato”: Jafet Soto sufre un revés inesperado con uno de los refuerzos que quería para Herediano

Pese a que Jafet Soto daba por hecha su llegada a Herediano, desde el club le ponen un freno al Team.

Por Pablo Rocca

© La NaciónJafet Soto recibe un duro revés.

El Club Sport Herediano comenzó su reestructuración tras quedar fuera de las semifinales del Apertura 2025, y uno de los primeros movimientos que Jafet Soto había anticipado era el regreso de Shawn Johnson, lateral que actualmente milita en el Municipal Liberia. Sin embargo, ese plan recibió un golpe inesperado este lunes.

Días atrás, Soto había asegurado públicamente que Johnson volvería al Team para el próximo torneo, incluso dando por hecho que el jugador se presentaría cuando terminara la participación de Liberia. Pero la respuesta desde el club pampero no tardó en llegar… y no fue la que Herediano esperaba.

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, frenó en seco la versión del dirigente rojiamarillo y aclaró en entrevista con Teletica Radio que el futbolista no puede regresar porque su vínculo con los pamperos sigue vigente.

El revés que sufre Jafet Soto con un refuerzo que quería

Tiene contrato con nosotros hasta el otro semestre, esperamos que se cumpla su situación contractual y Herediano no nos ha dicho acerca del jugador”, declaró Eusse antes del partido contra Alajuelense.

El jerarca también bajó la tensión sobre los dichos de Jafet Soto, atribuyéndolos al momento caliente que vivía Herediano tras su eliminación: Lo que sucedió fueron momentos de calor, salir a hablar cosas que se pueden evitar, pero lo de nosotros es el fútbol y esperemos que se maneje de esa manera”.

Por ahora, Johnson continúa siendo jugador de Liberia, y cualquier intento de Herediano por repatriarlo deberá pasar primero por la negociación formal entre clubes. Un revés importante para Jafet Soto justo cuando empieza a planificar el Clausura 2026.

