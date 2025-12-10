Luis Fernando Tena ya tomó su primera decisión contundente tras renovar con Guatemala: “Fuera de las fechas FIFA”

Guatemala comienza a levantarse luego del duro fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026. Algunos planetas empiezan a alinearse, con determinaciones que son urgentes. Varias hasta condicionaron el rendimiento de algunos futbolistas.

La renovación contractual de Luis Fernando Tena llegó antes de lo esperado. Si bien el entrenador había pedido tiempo hasta enero para comunicar cuál iba a ser su decisión, arregló con la FFG en los últimos días. Muchos chapines alegres.

Con este primer objetivo tachado, el “Operativo 2030” está en marcha. El propio Tena decidió cuál será el camino inmediato de La Bicolor y sorprendió a todos entre la fanaticada, inclusive a quienes esperaban algo más de movimiento.

Luis Fernando Tena buscará amistosos constantes para la Selección de Guatemala

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, la Selección Nacional no seguirá el camino esperado. Luis Fernando Tena pondrá en actividad al equipo muchas veces más para tener los engranes bien aceitados.

“En enero, Luis Fernando Tena no solamente viene a renovar su contrato por cuatro años más, sino que también tendrá reuniones con equipos y con la Liga Nacional para sostener en el 2026 partidos amistosos permanentes fuera de fechas FIFA“, posteó.

Tena llegó a la Selección de Guatemala el 5 de noviembre del 2021, desde la cual dirigió un total de 59 partidos oficiales. Entre los mismos, logró un promedio de 1,49 puntos. Llegó hasta la fase final de estas Eliminatorias al Mundial 2026.