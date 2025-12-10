Olancho FC vs. Marathón ¿A qué hora y cómo ver el primer partido del Sector B de la Triangular? Liga Nacional de Honduras 2025

Marathón en su año de centenerio, arranca su camino a la tan ansiada décima Copa para sus vitrinas. El verdolaga fue segundo en las vueltas regulares y ahora visita al Olancho FC que quiere dar la sorpresa.

El formato para definir al campeón ha cambiado y este será el primer duelo de las novedosas triangulares que se jugarán cada tres días hasta el 28 de diciembre. Luego los dos ganadores de sector A y B disputan la gran final.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juegaOlancho FC vs. Marathón por la Triangular del sector B del Apertura 2025?

Día: jueves 11 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 p.m. (hora de Honduras)

Estadio: Juán Ramón Brevé Vargas

Torneo: primera jornada de la fase triangular sector B.

¿Dónde ver EN VIVO Olancho FC vs. Marathón? Triangular Torneo Apertura 2025

Este segundo partido de la Triangular, primero del Sector B se podrá ver EN VIVO por el canal de Deportes TVC, tanto en suelo catracho como en Estados Unidos.

¿Cómo llega Olancho FC a la Triangular?

Los dirigidos por Reynaldo Tilguath viene de de golear de visita al Choloma 0-4. Esto en el cierre de las vueltas regulares del Apertura 2025.

Los Potros quedaron en sexta posición en la tabla de posiciones y tras el sorteo quedó en el Sector B junto a Marathón y Platense.

¿Cómo llega Marathón a la Triangular?

El Verde arriaba al cotejo ante Olancho tras haber derrotado a Lobos UPNFM 2-0. Los dirigidos por Pablo Lavallén buscan ganar el título de la Liga Nacional tras la muerte de su presidente Orinson Amaya.

Marathón finalizó en segundo, detrás de Olimpia en la tabla de posiciones. La décima es el gran objetivo.

