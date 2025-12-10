Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Tras el empate en la ida contra Liberia, Machillo Ramírez adelanta lo que todos en Alajuelense querían saber para la vuelta

Luego del empate agónico de Alajuelense ante Liberia, Machillo Ramírez se refirió a un futbolista que regresaría para la vuelta.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Machillo Ramírez ya habla de la vuelta.
Machillo Ramírez ya habla de la vuelta.

La ida de las semifinales del Apertura 2025 dejó un clima de máxima tensión para Alajuelense. En un estadio repleto y con un ambiente electrizante, Liberia aprovechó su momento para golpear primero con un tanto de Fernando Lesme, pero cuando el reloj agonizaba, Alejandro Bran silenció el Edgardo Baltodano con un golazo al 96’ que selló el 1-1 y mantuvo abierta la serie.

Tras el dramático cierre, Óscar Ramírez analizó lo ocurrido y destacó la capacidad de reacción de su equipo, un punto que consideró clave para sostener la ilusión rojinegra rumbo a la final.

“Sabíamos que era un partido diferente, lo emotivo era muy importante. Rescato la rebeldía que tuvo el equipo para lograr el empate”, afirmó el entrenador, satisfecho con la respuesta de los jugadores en un duelo que se tornó cuesta arriba.

Pero la mayor expectativa estaba puesta en una pregunta concreta: ¿volverá Washington Ortega para la vuelta? El guardameta uruguayo, lesionado desde la final de la Copa Centroamericana, aún es duda, y la afición eriza quiere saber si podrá tenerlo en la portería en el Morera Soto.

El adelanto de Ramírez para la vuelta ante Liberia

Ramírez no esquivó el tema y dejó una frase que ya comienza a mover la conversación: “Vamos a analizar el tema de Washington Ortega, no queremos arriesgar”, declaró, abriendo la puerta a un posible regreso… pero también a la cautela.

Tweet placeholder
Publicidad

Mientras tanto, el técnico se encargó de respaldar públicamente al joven que ha tomado el arco en su ausencia, Bayron Mora, uno de los protagonistas inesperados del cierre de año manudo.

“La vida de Bayron Mora no ha sido fácil, ha sido de mucho sacrificio. Es un portero que tiene mucha personalidad, no se ha visto nervioso, tiene jerarquía”, destacó Machillo, reafirmando la confianza en el guardameta que ya fue determinante en la final de la Copa Centroamericana.

Publicidad
“De lo mejor que hay”: Carlos Vela rompe el silencio y alimenta la versión que acerca a Kenneth Vargas a Alajuelense

ver también

“De lo mejor que hay”: Carlos Vela rompe el silencio y alimenta la versión que acerca a Kenneth Vargas a Alajuelense

Con la serie igualada y la vuelta por jugarse en casa, Alajuelense mantiene la ventaja deportiva y la ilusión intacta. Pero, como dejó claro Machillo Ramírez, el próximo gran titular podría depender de un solo nombre: Washington Ortega.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense toma una contundente decisión con Washington Ortega para las semifinales y así lo confirmaron: “Está en cancha”
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense toma una contundente decisión con Washington Ortega para las semifinales y así lo confirmaron: “Está en cancha”

Washington Ortega recibe el mensaje que tanto esperaba la Liga
Liga Deportiva Alajuelense

Washington Ortega recibe el mensaje que tanto esperaba la Liga

La verdad sobre Washington Ortega: Machillo Ramírez aclara si llegará a semifinales
Liga Deportiva Alajuelense

La verdad sobre Washington Ortega: Machillo Ramírez aclara si llegará a semifinales

Jafet Soto sufre un revés inesperado
Costa Rica

Jafet Soto sufre un revés inesperado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo