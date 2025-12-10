Tras despedir a Ignacio Hierro, la Fedefútbol apunta a una leyenda de Costa Rica como su reemplazante

Este miércoles, los integrantes del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) se reunieron en una sesión extraordinaria y definieron por votación la destitución de Ignacio Hierro como director deportivo de selecciones nacionales.

El rotundo fracaso que implicó no clasificar al Mundial 2026 le costó el puesto al entrenador mexicano Miguel Herrera y ahora a su compatriota, Hierro, quien había sido nombrado en el cargo de 16 de diciembre del año pasado, tras un fugaz paso por Sporting FC.

Durante su gestión, Costa Rica clasificó a las Copas del Mundo Sub-17 masculinas y femeninas de este año. Además, su decisión más pesada referida a la Tricolor fue, precisamente, la contratación del “Piojo”.

“Esta decisión se toma luego de que don Ignacio presenta el informe, presenta todos y cada uno de los elementos que se le habían solicitado. Fueron entregados y el día de hoy se toma esta decisión por unanimidad. Ahora se cierra esta etapa y se inicia una nueva a partir de la búsqueda del nuevo director deportivo“, confirmó Gustavo Araya, secretario general de la Federación.

¿Quién será el nuevo director deportivo de Costa Rica?

La Fedefútbol no se expidió sobre el sucesor de Ignacio Hierro debido a que existe un procedimiento a seguir en estos casos. Para establecer los perfiles de los candidatos “se nombrará una comisión que va a dar seguimiento al nombramiento del nuevo director deportivo”, explicó Araya.

Sin embargo, el periodista Christian Sandoval adelantó en redes sociales que Hierro “será reemplazado posiblemente por un costarricense, como debería ser para ese puesto de tanto conocimiento del medio y estructura del futbol tico”. Y uno de los nombres que empieza a sonar es el de Paulo Wanchope, según afirmó el reportero Josué Quesada en su programa, Teléfono Rojo.

Wanchope fue asistente de Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica durante un breve período. Ahora, podría llegar a volver pero con un nuevo rol. (Foto: FCRF)

Luego de ser removido del banquillo de Saprissa, el ex delantero de Manchester City se convirtió en miembro de la Junta Internacional de Asociaciones de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés), que se encarga de establecer las reglas del deporte rey a nivel mundial. Pero su intención sería volver al ruedo.

Según medios pinoleros, Wanchope está siendo valorado para ser el nuevo seleccionador de Nicaragua tras la salida de Marco Antonio Figueroa. Aunque también suenan otros nombres familiares para el fútbol tico, como Jorge Luis Pinto, Claudio Vivas o Hernán Medford.