Saturnino Cardozo necesitó solamente cuatro palabras para calentar la vuelta contra Alajuelense

La semifinal entre Liberia y la Liga Deportiva Alajuelense quedó completamente abierta luego del electrizante empate 1-1 en el Edgardo Baltodano. Fernando Lesme adelantó a los pamperos y, cuando todo apuntaba a una victoria local, un golazo de Alejandro Bran al 96’ silenció el estadio y dejó la serie igualada rumbo al choque decisivo en el Morera Soto.

Sin embargo, más allá del marcador, el ambiente se encendió todavía más después del pitazo final. Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, no ocultó su sentir sobre lo ocurrido y lanzó una frase que resonó inmediatamente en todo el país, especialmente entre los aficionados rojinegros.

¿Qué dijo Saturnino Cardozo sobre el partido de Alajuelense?

“Fuimos superiores a Alajuelense”, afirmó el paraguayo, las cuatro palabras que elevaron la temperatura de cara a la vuelta. Cardozo amplió su análisis asegurando que Liberia hizo méritos más que suficientes para ganar, e incluso calificó el nivel mostrado como uno de los mejores desde que asumió el banquillo pampero.

“Ha sido uno de los mejores partidos desde que llegué a Liberia, fuimos superiores a Alajuelense, tuvimos 6-7 oportunidades de gol que no las metimos”, expresó, lamentando la falta de contundencia que les privó de sacar una ventaja clave.

Sobre el tanto rojinegro, Cardozo fue claro: “El gol de Alajuelense fue de otro partido”. Y remató con una reflexión directa: “Hicimos los méritos para ganar el partido, pero el fútbol es de goles. Nosotros tuvimos 7 opciones para anotar, el rival tuvo la del gol”.

Con estas declaraciones, el entrenador pampero dejó claro que no teme enfrentarse al líder del torneo en su propio estadio y que Liberia llega con la convicción intacta de que puede dar el golpe.

La vuelta promete tensión, ambiente caliente y dos equipos convencidos de que la final está a su alcance. Cardozo ya jugó su primera carta y la serie subió de temperatura.