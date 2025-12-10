Es tendencia:
Herediano responde: Jafet Soto toma una tajante decisión con Kenneth Vargas luego de que Alajuelense ofertara por él

En Herediano no se quedaron de brazos cruzados tras conocer el serio interés de Alajuelense por Kenneth Vagas.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Herediano toma una decisión con Kenneth Vargas luego de que Alajuelense ofertara por él
© Mayela LópezHerediano toma una decisión con Kenneth Vargas luego de que Alajuelense ofertara por él

Este miércoles, Liga Deportiva Alajuelense sacudió el mercado de fichajes del fútbol costarricense al iniciar negociaciones formales por Kenneth Vargas.

El delantero de 23 años regresó a préstamo a Herediano en septiembre, con el fin de tener el rodaje que no le estaban dando en su equipo, Hearts de Escocia, y ser tenido en cuenta por Miguel Herrera para disputar las eliminatorias rumbo Mundial 2026 con La Sele.

Sin embargo, apenas jugó 364 minutos, aportando un gol y una asistencia a lo largo de siete partidos. Con la no clasificación del cuadro florense a las semifinales, su aventura allí parecía haber terminado. Aunque su futuro deportivo podría pegar un giro inesperado.

Alajuelense ofertó por Kenneth Vargas y Herediano respondió

A Kenneth Vargas le tocaría regresar a Hearts, donde tiene contrato hasta junio de 2029. La idea del futbolista es volver al exterior y quedarse en el club escocés o salir préstamo nuevamente. Pero, según la información del periodista Kevin Jiménez, Alajuelense puso una oferta “muy alta y seriamente competitiva” sobre la mesa que podría hacerlo cambiar de opinión.

Sorprendentemente, los todavía campeones del fútbol nacional se subieron al ring con Jafet Soto a la cabeza y se le plantaron a la Liga: “Herediano envió una oferta por el préstamo de Vargas, intentarán dejárselo”, reveló Jiménez a través de sus redes sociales.

La decisión final está en manos del joven ariete, a quien ahora se le abre un abanico más amplio de opciones respecto a su futuro deportivo. Si sigue en el Team, será parte del renovado plantel que proyecta Fuerza Herediana para volver a competir por el título en el Torneo Clausura 2026.

