“Si hay que pegar cachetadas, lo haremos”: Jeaustin Campos se cansa de lo que sucede en Real España y expone a los culpables

Real España está sumergido en una dura crisis, lleva cuatro partidos sin ganar en el Liga Nacional de Honduras y si última victoria fue hace un mes contra Choloma 0-3.

Las cosas no andan bien y Jeaustin Campos está cansado, algo que ha saltar las alarmas, no porque haya puesto la renuncia, si no porque asegura que hay culpables directos.

Real España perdió su último juego 1-3 ante el Victoria, que es el último lugar de la tabla de posiciones. Campos no se guardó nada.

“Es dificíl dar una explicación exacta de las anotaciones que hemos recibido en todo el campeonato. Estoy muy molesto, claro que es mi responsabilidad, pero es que son situaciones tan puntuales en las que fallamos que se cae todo un planteamiento, no es el caso especifico de un jugador, somos todos hemos tenido errores y me duele mucho. Me pregunto hasta cuándo vamos a cometer esos hierros, en Tegucigalpa nos pasó, cosas infantiles que podemos evitar. Duele mucho por el esfuerzo que hacen los muchachos. Nosotros mismos nos ponemos cuesta arriba”.

Sobre si su idea ya no la entienden los futbolistas y si hay problemas económicos que estén afectando al club aseguró.

“Si y no. No creo que nos vimos tan desbibujados, si tuvimos problemas de contundencia. Lo que más me molesta es que no tenemos consistencia en el juego. En el aspecto individual, hay jugadores que te salen con calificación 9 y al otro partido con un 5. Lo hemos hablado por eso repercute en el equipo”.

Y argumentó: “Hay errores de bulto que nos seguimos quejando. Son situaciones que no van por un tema táctico, es hasta ridículo pensar que fallamos de esa forma. Ya no hay excusas, cuando han sucedido situaciones económicas adversas hemos trabajado con el corazón y así que no va por ese lado. Es la necesidad de ser consistentes, tener un nivel promedio siempre y no bajarle. La fortuna parece estar de espaldas a Real España”.

Los errores penalizan directa a Devron García y Daniel Aparicio, así lo hace saber Jeaustin Campos. Aunque son culpables, no son los únicos.

“Es algo complicado, porque si fuera un tema táctico lo corregis, pero no es así. Por ejemplo a nuestro central se le enreda la pelota en los píes. Va a despejar y le queda al rival. El de Aparicio también quiere enganchar, la perdemos y gol y en el último le desvían el balón a Buba. Nosotros rematamos y nada de suerte. Contra Motagua nos pasó igual, errores y pagamos la factura. Ahora solo queda darle página y no solo hablo de atrás en otras zonas también hay que mejorar”.

Ya para finalizar, aseguró que la situación la van a arreglar viéndose a las caritas y que si tienen que haber “cachetadas” no hay problema.

La frase para resolver todo en Real España

“No todo es físico, también va la parte mental y la táctica. Yo siento que hay un gran potencial, voy a dirigirme a los jugadores, hemos quitado muchos límites como el ‘no puedo’, ‘estoy cansado’; ‘ya no me dan las piernas’, eso lo hemos descartado de sus pensamientos y creo que eso ha dado resultados. Yo soy autocritico, sé que el equipo no está jugando mal y no puedo desligar y ver solo los errores porque no sería justo. Algo tiene que cambiar y vamos meter el bisturi y entre comillas, si hay que cachetear, vamos a hacerlo. Igual si hay que pegar fajazos lo haremos, porque ellos se merecen como todos quitar muchas dudas que hay en el ambiente. Ya hemos salido de situaciones como estas”.

