“No va a continuar”: Saprissa recibe el primer revés del mercado de fichajes en un puesto clave para Vladimir Quesada

Deportivo Saprissa tiene, como es lógico a esta altura del año, sus intereses divididos en ganarle la serie a Cartaginés por las semifinales del Torneo Apertura 2025 y el mercado de fichajes, donde necesita moverse con inteligencia para devolverle jerarquía a la plantilla de Vladimir Quesada pese a tener una billetera acotada.

Con Erick Lonnis a la cabeza del Comité Deportivo, uno de los puestos a reforzar para el próximo año sería la portería. Esteban Alvarado viene teniendo un rendimiento irregular. Y el episodio que encendió las alarmas fue su reciente error contra Herediano, que le permitió rescatar un agónico empate 1-1 en La Cueva y privó a la “S” de amarrar el liderato.

Sin embargo, Alvarado fue una pieza clave en la conquista de los últimos títulos de la institución y se ganó con honores la continuidad hasta mayo de 2026. Por eso, se estaría barajando presentarle mayor competitividad en la lucha por el puesto: actualmente, detrás de él están Abraham Martínez (21 años) e Isaac Alfaro (22).

¿Cuál es el revés que Saprissa sufrió en el mercado de fichajes?

Rodiney Leal, uno de los guardametas que Saprissa tenía en carpeta, parece haber definido su futuro. Según informó el periodista Kevin Jiménez, desde Guadalupe FC, el club dueño de la ficha del futbolista de 24 años, le manifestaron que “se queda”.

ver también Retorno a Costa Rica: Fernán Faerron recibe la propuesta que lo aleja de Europa y podría llevarlo a enfrentar a Herediano

El movimiento que tiró abajo una posible negociación entre las partes por el hijo de Facundo Leal, ex portero del Monstruo, es la inminente salida del otro arquero guadalupano, Jair Peláez. El mexicano “no va a continuar”, afirmó Jiménez, y será parte de la limpia que está haciendo el club. Ya se marcharon Kenneth Carvajal y Leonel Peralta. Además, acaba de llegar a la dirección técnica un ex morado, Mauricio Wright.

La idea de la directiva de Guadalupe es reforzar el equipo para evitar el descenso en el siguiente torneo y no soltar, en este caso, a Leal, quien ya estuvo en un microciclo de La Sele este año. Recordemos que en el Apertura 2025, finalizaron anteúltimos en la tabla gracias a la diferencia de gol, empatados en 13 puntos con San Carlos.

