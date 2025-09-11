Fueron convocados por Honduras, pero ninguno jugó ante Nicaragua y Haití; Motagua pone en su lugar a Reinaldo Rueda: “Mejor déjelos tranquilos”

Reinaldo Rueda habla con resultados y ellos dicen que en dos partidos que lleva de la Eliminatoria de Concacaf está líder luego de empatar contra Haití (0-0) y ganar a Nicaragua (2-0).

La Bicolor es líder del grupo C, pero ha recibido un reclamo de la afición de uno de los equipos grandes del país: Motagua.

Resulta que Rueda no le dio un tan solo minuto a los jugadores del Azul Profundo y a dos de ellos los mandó a las graderías a ver el partido.

A esos que envió a las gradas fue a Denis Meléndez (contra Haití) y Luis Santamaría (Nicaragua). Los otros que no vieron acción fueron Luis Ortíz, Marcelo Santos y Christopher Meléndez.

Desde la hinchada del Ciclón piden a Rueda que “mejor déjelos tranquilos” para que se queden trabajando bajos las órdenes de Javier López, DT de Motagua.

¿Reinaldo Rueda quiso ayudar a Motagua?

Los seleccionados no jugaron un tan solo minuto, pero luego de que volvieron a Motagua, tres de ellos jugaron ante Choloma en la jornada 7 de la Liga Nacional de Honduras.

En la victoria 0-3 participaron Marcelo Santos, Christopher Meléndez y Denis Meléndez. Luis Ortíz y Santamaría se quedaron en la banca.

A lo mejor Rueda no les dio minutos ante Nicaragua para no perjudicar su juego ante Choloma, pero al final a la hinchada azul no le gusta que no jueguen en la Bicolor.

