Mientras Honduras sufre por Choco Lozano, FIFA da la noticia que tanto estaban esperando para el Mundial 2026

La selección de Honduras ha sufrido uno de los golpes más duros camino al Mundial 2026, su capitán, Antony Lozano se rompió los ligamentos cruzados y se pierde el resto de la Eliminatoria de Concacaf. Llegaría a jugar con la Bicolor.

El percance se produjo el pasado martes, cuando Choco Lozano abandonó el terreno de juego visiblemente afectado. Los exámenes médicos posteriores confirmaron la gravedad del daño, dejando al jugador fuera de competencia por un período estimado entre seis y ocho meses.

A pesar de eso, FIFA ha dado una noticia que Honduras tanto estaba esperando de uno de los jugadores con mayor proyección de la actualidad.

¿Qué noticia dio FIFA a Honduras de cara al Mundial 2026?

Legión Catracha ha confirmado que FIFA ha habilitado a Leonardo Posadas para jugar con Honduras y es una de las noticias que el país tanto estaba esperando.

“La FIFA aprobó su cambio de federación el 24 de octubre de 2025. El nacido en Alemania quedó plenamente habilitado para debutar con la Bicolor en competencias internacionales a nivel mayor”.

Esto cae bien ante las bajas de Julián Martínez y Denil Maldonado, en la próxima fecha FIFA, Posadas ya estaría habilitado para los encuentros ante Nicaragua y Costa Rica.

Posadas ya estuvo convocado por primera vez en la selección mayor y Reinaldo Rueda lo tiene en sus planes, de clasificar al Mundial 2026 puede ser una de las alternativas en defensa.

