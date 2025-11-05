“El reemplazo”: Buba López se olvidaría de Real España y puede fichar por histórico de México

Luis Aurelio López Fernández (32 años) ha vuelto al radar de Concacaf luego de sus grandes actuaciones con Real España en la Copa Centroamericana 2025.

Fue el mejor de La Máquina que llegó hasta las semifinales del torneo y pudo haber estado en la final si sus compañeros no fallaban tanto penal contra Xelajú.

“El Buba” hizo grandes atajadas, pero no son en este partido, en la Copa Centroamericana, el arquero que también es parte de la selección de Honduras brilló con luz propia.

Ahora ha levantado el interés de varios clubes, hace unos días informamos del interés de Comunicaciones de Guatemala y ahora ha salido un rumor que viene desde la Liga MX.

¿Qué equipo de México estaría interesado en el Buba López?

Luis López tiene contrato con Real España, peroSantos Laguna estaría buscando arquero para solventar la salida de su titular Carlos Acevedo que suena para irse al Toluca, así lo informa la página Pasión Football que se dedica a los rumores de la Liga MX.

“El remplazo de Acevedo. Buba López el portero del Real España de la Liga de Honduras suena para llegar a Santos Laguna en caso de que Carlos Acevedo sea vendido al Toluca”, informan.

Recordemos que en el Santos juega actualmente el Choco Lozano, por lo que podría ser compañero de otro hondureño. El delantero volverá a la acción hasta 2026 porque se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla.

Lo cierto es que Buba López desea volver al extranjero para tener su revancha personal luego de sus pasos fugaces por LAFC y Orange County SC de Estados Unidos.

Prácticamente toda su carrera la ha hecho en Real España, pero una salida no le vendría mal a un portero que ya fue convocado a un Mundial (2014) y fue figura en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

