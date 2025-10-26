Todo Honduras conmocionado por la dura noticia que lo puede dejar a Reinaldo Rueda sin clasificar al Mundial 2026

El delantero hondureño Antony “Choco” Lozano atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera tras confirmarse una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión sufrida durante el partido entre Santos Laguna y Mazatlán. El diagnóstico oficial, compartido por el club mexicano, obliga al atacante a pasar por el quirófano en los próximos días, iniciando así un largo proceso de recuperación que lo alejará de las canchas por varios meses.

El percance se produjo el pasado martes, cuando Lozano abandonó el terreno de juego visiblemente afectado. Los exámenes médicos posteriores confirmaron la gravedad del daño, dejando al jugador fuera de competencia por un período estimado entre seis y ocho meses. La noticia cayó como un balde de agua fría tanto para Santos Laguna como para la Selección de Honduras, que pierde a una de sus figuras más importantes en plena etapa eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

El procedimiento quirúrgico al que será sometido el delantero tiene como objetivo reconstruir el ligamento dañado y asegurar una recuperación completa. Sin embargo, el tiempo estimado de baja prácticamente descarta su participación en el resto del proceso clasificatorio, y en caso de que la Bicolor logre su boleto al Mundial, el “Choco” Lozano no llegaría en condiciones óptimas para disputar la competencia.

Honduras tendrá que buscar sustituto de Choco Lozano

Para el cuerpo técnico encabezado por Reinaldo Rueda, la ausencia del atacante representa un golpe sensible en la zona ofensiva. Lozano no solo aportaba goles, sino también experiencia y liderazgo en el vestuario. Ahora, el seleccionador deberá encontrar alternativas que mantengan la efectividad del ataque catracho, donde nombres como Jorge Benguché surgen como principales opciones para ocupar su lugar.

El panorama se complica aún más para la Selección de Honduras, que ya lidia con otras bajas importantes como las de Denil Maldonado, Julián Martínez y Edwin Rodríguez, tres piezas fundamentales en el esquema del entrenador colombiano. La combinación de ausencias deja al equipo con un margen mínimo de error en los compromisos que definirán su futuro en las eliminatorias.

Pese a la gravedad del momento, desde el entorno de Lozano y del club se transmite optimismo. El atacante cuenta con el respaldo del cuerpo médico de Santos Laguna y de la federación hondureña para afrontar una recuperación exitosa. Mientras tanto, los aficionados esperan con esperanza su regreso, confiando en que el “Choco” Lozano volverá más fuerte para seguir siendo referente del fútbol catracho.