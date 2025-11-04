El sustituto de Choco Lozano: Reinaldo Rueda consterna a toda Honduras con la decisión para enfrentar a Nicaragua y Costa Rica

Antony Rubén Lozano se rompió los ligamentos cruzado de la rodilla y no podrá ser parte de la convocatoria de la selección de Honduras para enfrentar a Nicaragua y Costa Rica en el cierre de la Eliminatoria de Concacaf.

Choco estará de baja por más de seis meses y su visión es llegar al Mundial 2026 con la Bicolor clasificada o si no apresurar para disputar el repechaje.

Reinaldo Rueda ha tomado su decisión y ha remplazado a Choco Lozano, pero no lo ha hecho con un nombre en particular, lo hizo con dos y lo confirmó en la convocatoria.

¿Quién es el reemplazo de Choco Lozano para las Eliminatorias de Concacaf?

Una de las grandes novedades es Marlon Ramírez. El popular “Machuca” se metió dentro de los llamados por Rueda y es de los delanteros que estará ante Nicaragua y Costa Rica.

En el actual torneo Apertura 2025 lleva 4 goles anotados para el Olancho FC, números bajos, pero un delantero de mucha entrega.

Machuca Ramírez es una de las noverdades de Reinaldo Rueda.

La otra sorpresa y es el llamado que todos pedían, Erick Puerto. El delantero de Platense por fin convenció a Reinaldo Rueda y este lo llamó para el cierre de las Eliminatorias.

Puerto ha marcado 11 tantos desde que El Tiburón volvió a primera división y ahora por fin tiene la oportunidad de demostrar de lo que está hecho.

Los habituales Jorge Benguché y Yustin Arboleda también son parte de las nómina para buscar el boleto de Honduras a la Copa del Mundo.

Erick Puerto por fin tiene su oportunidad en Honduras.