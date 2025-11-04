Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

El sustituto de Choco Lozano: Reinaldo Rueda consterna a toda Honduras con la decisión para enfrentar a Nicaragua y Costa Rica

Choco Lozano es una de las grandes bajas que tiene la selección de Honduras para enfrentar a Nicaragua y Costa Rica.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Choco Lozano es una de las grandes bajas que tiene Honduras para el cierre de Eliminatorias.
Choco Lozano es una de las grandes bajas que tiene Honduras para el cierre de Eliminatorias.

Antony Rubén Lozano se rompió los ligamentos cruzado de la rodilla y no podrá ser parte de la convocatoria de la selección de Honduras para enfrentar a Nicaragua y Costa Rica en el cierre de la Eliminatoria de Concacaf.

Choco estará de baja por más de seis meses y su visión es llegar al Mundial 2026 con la Bicolor clasificada o si no apresurar para disputar el repechaje.

“Quiero hacerlo”: Keyrol Figueroa sorprende a Honduras con la decisión que puede cambiar su futuro en Estados Unidos

ver también

“Quiero hacerlo”: Keyrol Figueroa sorprende a Honduras con la decisión que puede cambiar su futuro en Estados Unidos

Reinaldo Rueda ha tomado su decisión y ha remplazado a Choco Lozano, pero no lo ha hecho con un nombre en particular, lo hizo con dos y lo confirmó en la convocatoria.

¿Quién es el reemplazo de Choco Lozano para las Eliminatorias de Concacaf?

Una de las grandes novedades es Marlon Ramírez. El popular “Machuca” se metió dentro de los llamados por Rueda y es de los delanteros que estará ante Nicaragua y Costa Rica.

En el actual torneo Apertura 2025 lleva 4 goles anotados para el Olancho FC, números bajos, pero un delantero de mucha entrega.

Machuca Ramírez es una de las noverdades de Reinaldo Rueda.

Machuca Ramírez es una de las noverdades de Reinaldo Rueda.

Publicidad

La otra sorpresa y es el llamado que todos pedían, Erick Puerto. El delantero de Platense por fin convenció a Reinaldo Rueda y este lo llamó para el cierre de las Eliminatorias.

Alerta Levante: el equipo que se enamoró de Kervin Arriaga tras marcar su primer gol en la Liga Española

ver también

Alerta Levante: el equipo que se enamoró de Kervin Arriaga tras marcar su primer gol en la Liga Española

Puerto ha marcado 11 tantos desde que El Tiburón volvió a primera división y ahora por fin tiene la oportunidad de demostrar de lo que está hecho.

Publicidad

Los habituales Jorge Benguché y Yustin Arboleda también son parte de las nómina para buscar el boleto de Honduras a la Copa del Mundo.

Erick Puerto por fin tiene su oportunidad en Honduras.

Erick Puerto por fin tiene su oportunidad en Honduras.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mundial 2026: Reinaldo Rueda da la noticia que Nicaragua y Costa Rica tanto esperaban
Honduras

Mundial 2026: Reinaldo Rueda da la noticia que Nicaragua y Costa Rica tanto esperaban

Isaac Badilla conmueve a Costa Rica al hablar de su peor momento
Costa Rica

Isaac Badilla conmueve a Costa Rica al hablar de su peor momento

Panamá sufre el castigo de Concacaf que les abre el camino a Guatemala, Honduras y Costa Rica
Fútbol Internacional

Panamá sufre el castigo de Concacaf que les abre el camino a Guatemala, Honduras y Costa Rica

Panamá vs. Irlanda, Mundial Sub-17: cuándo y cómo ver el debut canalero
Panama

Panamá vs. Irlanda, Mundial Sub-17: cuándo y cómo ver el debut canalero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo