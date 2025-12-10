Jafet Soto lo dirigió en Herediano y ahora sorprende al fichar por uno de los grandes de Centroamérica   

El futbolista tico-nicaragüense Nextaly Rodríguez Medina, de 27 años, se convirtió en una de las principales bajas anunciadas este jueves por la Asociación Deportiva San Carlos, lo que de inmediato generó especulaciones sobre su futuro. Según diversas fuentes cercanas al entorno del jugador, todo apunta a que tiene prácticamente cerrado su fichaje con el Real Estelí FC para el próximo torneo.

ver también Comienza la limpieza: Real Estelí tiene la baja de un extranjero luego de su eliminación en las semifinales

El integrante de la Selección Nacional de Nicaragua, quien puede desempeñarse como extremo por derecha o izquierda y también como lateral derecho, estuvo muy cerca de llegar al Tren del Norte en junio pasado. Sin embargo, decidió permanecer en los Toros del Norte, con quienes había firmado contrato hasta 2026, razón por la cual su llegada al club nicaragüense se concretaría en condición de préstamo.

Rodríguez alcanzó este año la cifra de 200 partidos en la Primera División de Costa Rica, consolidándose como un futbolista constante y versátil. Durante la presente temporada disputó 18 encuentros, en los que anotó 3 goles y acumuló 969 minutos en la cancha, números que respaldan su regularidad dentro del equipo sancarleño.

Tras ocho años de carrera en territorio costarricense, el jugador estaría próximo a vivir su primera experiencia en el fútbol nicaragüense, un paso que podría marcar un nuevo capítulo en su trayectoria profesional. En Estelí lo ven como un refuerzo clave tanto por su polivalencia como por su bagaje competitivo.

Real Estelí comienza a armarse

En el Real Estelí FC, Rodríguez formaría parte de un proyecto deportivo que busca renovar su plantilla y fortalecer su presencia en la liga local. La dirigencia norteña lo considera una pieza importante dentro de la nueva etapa que pretende consolidar un equipo más dinámico, competitivo y con mayor capacidad ofensiva.

Publicidad

Publicidad

ver también Real Estelí da el golpe en el mercado de fichajes y contrata a un goleador de Sudamérica

La llegada del seleccionado nicaragüense también responde a la necesidad del club de romper una larga sequía de títulos, objetivo para el que se han planteado incorporaciones de jerarquía. Con la inminente llegada de Rodríguez, el Tren del Norte suma experiencia, velocidad y desequilibrio, atributos que podrían convertirlo en uno de los jugadores más determinantes del próximo torneo.