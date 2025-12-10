“De lo mejor que hay”: Carlos Vela rompe el silencio y alimenta la versión que acerca a Kenneth Vargas a Alajuelense

La final de la Copa Centroamericana ya quedó atrás y, mientras la Liga Deportiva Alajuelense se enfoca en las semifinales del Apertura 2025, el mercado de fichajes comienza a moverse alrededor del club rojinegro. En los últimos días, el nombre de Kenneth Vargas encendió las alarmas en todo el país tras conocerse que la Liga estaría interesada en ficharlo para el 2026.

La situación no es sencilla. En Herediano, club donde Vargas jugó a préstamo antes de partir al Hearts de Escocia, hacen fuerza para intentar repatriarlo, mientras que el propio conjunto escocés, dueño de su ficha, habría sostenido conversaciones con los florenses para evaluar escenarios.

En medio de ese panorama, surgió una tercera vía: el interés de Alajuelense, que rápidamente agitó el ambiente del fútbol tico. Y este miércoles, Carlos Vela, director deportivo de la Liga, rompió el silencio y encendió aún más la novela.

¿Qué dijo Carlos Vela sobre Kenneth Vargas?

En una entrevista con Deportes Monumental, el gerente no solo elogió al atacante, sino que dejó claro cuánto lo valora el club: “Me parece un muy buen jugador. De lo mejor que hay en el ámbito nacional. Es un jugador de Selección, que ya pasó por Europa.

Luego, agregó el directivo de la Liga: “En ese sentido, no creo diferir mucho de lo que pensamos todos. Tiene el respeto, al igual que varios jugadores del ámbito local en diferentes equipos”.

Aunque Vela no confirmó negociaciones, sus palabras llegan justo cuando los rumores toman más fuerza y cuando Alajuelense ya ha demostrado que está dispuesto a competir por los mejores talentos del país.

La competencia, sin embargo, no será fácil. Herediano quiere recuperarlo, Hearts analiza su futuro y el jugador sigue siendo un activo valioso en el mercado internacional. Pero con el tricampeón de Centroamérica mostrando músculo deportivo y económico, la posibilidad de ver a Kenneth Vargas en el Morera Soto ya dejó de ser un simple rumor.