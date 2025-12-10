Toda Panamá consternada por el anuncio de Cecilio Waterman tras clasificarse al Mundial 2026: “Me despido”

Panamá atraviesa horas sumamente movidas en términos futbolísticos. Luego de cumplir el objetivo en las Eliminatorias al Mundial 2026 y conocer a los rivales de la fase inicial de la competencia, los pasos de sus figuras van a ser fundamentales.

Thomas Christiansen está al tanto de las dificultades del caso, pero tiene metas bien marcadas. Para eso, su plantilla deberá estar al 100%. Desde este momento analiza el rendimiento de cada uno de ellos y piensa en la convocatoria de los 26.

Entre los nombres que parecen ser una fija, está el de Cecilio Waterman, que fue una pieza fundamental durante la Liga de Naciones Concacaf y también en fase final del proceso clasificatorio a la máxima competencia. Parece que es una fija.

Waterman debutó en la Selección Mayor el 18 de diciembre del 2010, cuando el entrenador de la misma era Julio César Dely Valdés. Hasta la fecha, tuvo un total de 50 participaciones oficiales, dentro de las que logró convertir 14 anotaciones.

Cecilio Waterman sorprende a Panamá con su mensaje de despedida a Coquimbo Unido

Cecilio Waterman puso fin a su estadía en Coquimbo Unido con un mensaje muy sentido para todos los aficionados. Llegó al fútbol chileno en 2020, pero recién se puso la camiseta aurinegra para inicios del corriente 2025 y ahora es un referente.

Waterman lanzó el comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, con un montón de mensajes positivos. Mientras muchos aficionados lamentan su partida, otros le agradecen y desean lo mejor para su carrera profesional en lo venidero.

“Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa, desde el momento en que llegué al puerto. Logramos ser campeones, bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en este club, con quienes estuvieron en cada partido”, comenzó.

“Estuvieron siempre los que, de una u otra forma, sienten la pasión por estos lindos colores. Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida. Una vez Pirata, siempre Pirata. Ojalá que nuestros caminos se vuelvan a encontrar, Coquimbo querido”, cerró.

Los números de Cecilio Waterman en Coquimbo Unido de Chile

Cecilio Waterman jugó un total de 32 partidos para Coquimbo Unido, entre la Liga Primera y la Copa de Chile. El atacante de Panamá convirtió 13 goles y dio una asistencia. El equipo ganó el torneo de la máxima categoría con un total de 75 puntos en 30 fechas. Le sacó 17 de distancia a su máximo perseguidor.