Honduras

Mientras Honduras va por él, Keyrol Figuera pone la firma y da el salto en Europa ante los ojos del Liverpool

Keyrol Figueroa ha dado un paso muy importante en su carrera como futbolista profesional. Esto ha decidido.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Keyrol Figueroa ha firmado su nuevo contrato que lo hace dar el gran salto.
Keyrol Figueroa sigue dando de qué hablar en Inglaterra. El jugador de sangre catracha e hijo de Maynor Figueroa marcó su gol número 11 de la temporada con la categoría Sub-21 del Liverpool.

El delantero aprovechó una serie de rebotes para anotar el empate ante el Leeds United. Sigue brillando con luz propia.

Es su gol número 11 en 12 partidos con los británicos en la actual temporada. Numeritos muy desproporcionados del capitalino en el histórico Liverpool.

Su talento es seguido por el primer equipo y también por agentes. Y es que Figueroa tiene nuevo agente con el cual ya firmó contrato.

Keyrol Figueroa firma con su nueva agencia

“Nos entusiasma dar la bienvenida a otra promesa destacada a nuestra plantilla: Keyrol Figueroa, reza la publicación en redes sociales de la agencia italiana P&P Sport Managment.

Nacido en 2006, Keyrol es un delantero centro muy prometedor que actualmente se está formando en las categorías inferiores del Liverpool y representa a Estados Unidos a nivel internacional juvenil”.

Con esto, Keyrol da un gran paso en su carrera profesional y, con el impulso de esta nueva representación, puede ser que por fin debute en el primer equipo del Liverpool o se le abran más puertas en la élite europea.

P&P Sport Management representa a otros grandes futbolistas, como el iraní Mehdi Taremi (Olympiacos), Stefan de Vrij (Inter de Milán), Alex Meret (Napoli), Joao Mario (AEK Atenas), entre otros.

Honduras, mientras tanto, no desiste en el interés por Keyrol Figueroa. Sabe que robarlo a Estados Unidos será complicado, pero aún hay una esperanza de que vista la Bicolor. El nuevo director deportivo, Francis Hernández, puede ser clave.

