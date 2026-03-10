Conmoción en Uruguay: de qué murió Mauricio Nanni, exportero de Marathón en Honduras

Conmoción en el fútbol de Uruguay luego que este martes se confirmara la muerte del exportero de Marathón Mauricio Nanni, quien actualmente era el gerente deportivo de Montevideo Wanderers.

La muerte de Nanni de 46 años fue confirmada por el propio club a través de sus cuentas en redes sociales, generando la inmediata reacción de sus aficionados lamentando la pérdida.

ver también Rodrigo Auzmendi contra las cuerdas: Banfield amenaza al ex Motagua y Pedro Troglio no puede hacer nada

¿De qué murió Mauricio Nanni?

De acuerdo a información de diario El País de Uruguay, Mauricio Nanni venía lidiando contra un cáncer que le fue diagnosticado hace algunos años.

El exarquero del Monstruo Verde se sometió a una serie de tratamiento e intervenciones y en ese período llegó a un acuerdo con el club para no continuar en el cargo debido a las complicaciones que arrastró por la enfermedad.

ver también “En España”: Francis Hernández confirma lo que Honduras decidió sobre Keyrol y Maynor Figueroa ya lo sabe

Nanni era muy querido en Montevideo Wanderers pese a los malestares del cáncer ya que dedicaba muchas horas al club, convirtiéndolo en una de las personas más queridas.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien era jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras sinceras condolencias”, escribió el club en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Mauricio Nanni en Honduras

Mauricio Nanni llegó a Honduras en 2006 para fichar por el Marathón, club en el que permaneció un año para luego regresar a Uruguay con el Defensor Sporting, después pasó por el Aucas de Ecuador y en 2008 también viajó a Europa para vestir la camisa del Niki Volos de Grecia.