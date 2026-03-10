Es tendencia:
Guatemala

Todo Guatemala impactado con la última noticia sobre Pedro Altán: “Fue a poner la denuncia”

Pedro Altán, volante de Municipal y la Selección de Guatemala, habría sido víctima de un asalto.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Habrían asaltado al talentoso volante de los Rojos.
Mientras pelea por volver a su mejor versión futbolística en CSD Municipal, el mediocampista Pedro Altán habría sido protagonista de un desafortunado hecho que tuvo lugar lejos del verde césped.

De acuerdo a la información publicada este martes por el medio Pasión Roja, que se encarga de cubrir el día a día del equipo 32 veces campeón del fútbol guatemalteco, el seleccionado chapín fue víctima de un violento robo.

¿Qué pasó con Pedro Altán?

“Asaltaron a Altán, le robaron el carro, le golpearon la cara. Hoy no entrenó y fue a poner la denuncia al M.P. (Ministerio Público)”, escribió la citada fuente a través de sus redes sociales.

El hecho habría ocurrido en un mal momento para el volante de 29 años, que puede quedarse fuera de la convocatoria de Luis Fernando Tena para el amistoso de Guatemala contra Argelia del viernes 27 de marzo, en Génova, Italia.

No hay mayores precisiones sobre el hecho delictivo, pero por dicha no habría comprometido seriamente la integridad de Altán, que deberá pasar página y enfocarse en el duelo de este domingo entre Municipal y Aurora (5:00 p.m.) mientras se investiga el caso.

Hasta el momento, el ex Cobán lleva un gol y una asistencia en doce partidos del Torneo Clausura 2026 (lo que equivale a 705 minutos). Sin embargo, la afición le exige mucho más por sus probadas condiciones técnicas.

En síntesis

  • Víctima de violencia: el volante de Municipal sufrió un robo donde le quitaron su vehículo y fue golpeado en el rostro, lo que le impidió entrenar este martes.
  • Proceso legal: Altán ya presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público para iniciar las investigaciones, mientras se recupera del impacto físico y emocional.
  • Baja en la Selección: debido a su presente irregular, el jugador quedaría fuera de la convocatoria de Guatemala para el amistoso ante Argelia en Italia.

