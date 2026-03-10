Todo Guatemala impactado con la última noticia sobre Pedro Altán: “Fue a poner la denuncia”

Mientras pelea por volver a su mejor versión futbolística en CSD Municipal, el mediocampista Pedro Altán habría sido protagonista de un desafortunado hecho que tuvo lugar lejos del verde césped.

De acuerdo a la información publicada este martes por el medio Pasión Roja, que se encarga de cubrir el día a día del equipo 32 veces campeón del fútbol guatemalteco, el seleccionado chapín fue víctima de un violento robo.

¿Qué pasó con Pedro Altán?

“Asaltaron a Altán, le robaron el carro, le golpearon la cara. Hoy no entrenó y fue a poner la denuncia al M.P. (Ministerio Público)”, escribió la citada fuente a través de sus redes sociales.

El hecho habría ocurrido en un mal momento para el volante de 29 años, que puede quedarse fuera de la convocatoria de Luis Fernando Tena para el amistoso de Guatemala contra Argelia del viernes 27 de marzo, en Génova, Italia.

ver también Mario Acevedo comenzará la segunda vuelta con Municipal sin varios jugadores claves

No hay mayores precisiones sobre el hecho delictivo, pero por dicha no habría comprometido seriamente la integridad de Altán, que deberá pasar página y enfocarse en el duelo de este domingo entre Municipal y Aurora (5:00 p.m.) mientras se investiga el caso.

Hasta el momento, el ex Cobán lleva un gol y una asistencia en doce partidos del Torneo Clausura 2026 (lo que equivale a 705 minutos). Sin embargo, la afición le exige mucho más por sus probadas condiciones técnicas.

Publicidad

Publicidad

En síntesis