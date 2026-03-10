Renunciaron a La Sele: cinco figuras que sacudieron a Costa Rica con la decisión más drástica

Por una multiplicidad de motivos, a lo largo de la historia de la Selección de Costa Rica fueron varias las figuras que decidieron renunciar a defender el uniforme patrio.

Algunos regresaron luego de un tiempo tras resolver las diferencias que los alejaron de la Tricolor, mientras que para otros el exilio autoimpuesto fue definitivo. A continuación, cinco ejemplos de futbolistas que en algún momento le dijeron “no” a La Sele.

Manfred Ugalde

Hoy el delantero del Spartak de Moscú es una de las principales figuras del combinado nacional, pero estuvo cerca de dos años sin aceptar convocatorias. El conflicto surgió cuando el entonces técnico Luis Fernando Suárez lo criticó públicamente tras una derrota ante Panamá.

Manfred Ugalde se perdió el Mundial 2022 (ESPN).

Ugalde se sintió injustamente señalado y decidió apartarse de la Tricolor, una decisión que incluso lo dejó fuera del Mundial de Qatar 2022. Su regreso se produjo en 2023, en un amistoso ante Arabia Saudita bajo el interinato de Claudio Vivas.

Christian Bolaños

En noviembre de 2011, cuando jugaba en el Copenhague de Dinamarca, Christian Bolaños no se presentó a una convocatoria para disputar amistosos ante Panamá y España. La ausencia injustificada provocó una sanción de diez meses alejado de la Selección.

Bolaños no atendió un llamado de La Sele (Sky Sports).

Años después, con Óscar Ramírez en el banquillo tico, volvió a rechazar un llamado, esta vez para los cuartos de final de la Copa Oro 2017, torneo al que finalmente acudió José Leitón en su lugar.

Esteban Alvarado

Previo a la Copa América de Argentina 2011, el guardameta Esteban Alvarado anunció su retiro de la Selección Nacional. Más adelante, cuando José Luis Pinto asumió como entrenador, el arquero dejó claro que mientras el colombiano estuviera al mando no volvería a vestir la camiseta tricolor. Cumplió su palabra durante todo ese ciclo, aunque años después terminó regresando al combinado patrio.

Esteban Alvarado no atajó en La Sele de Pinto (ESPN).

Giancarlo González

En 2021, el defensor con pasado en la Serie A italiana anunció que daba un paso al costado de la Selección con el argumento de abrir espacio a las nuevas generaciones.

Giancarlo González decidió dar un paso al costado (Concacaf).

Sin embargo, con el tiempo surgieron versiones que apuntaban a una relación tensa con el entonces entrenador Luis Fernando Suárez. Esa teoría tomó fuerza cuando González volvió a la Tricolor bajo la dirección de Gustavo Alfaro.

Mauricio Wright

Uno de los casos más radicales ocurrió en 2004. El histórico zaguero del Deportivo Saprissa quedó fuera de una alineación titular por decisión del técnico estadounidense Steve Sampson y reaccionó con una determinación tajante: “si no juego, me retiro”. Wright cumplió su palabra y renunció a la Selección de Costa Rica para no volver nunca más.

Wright no volvió a la Selección (Facebook).

