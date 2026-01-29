“Primeros contactos”: Liverpool acelera por la renovación de Keyrol Figueroa y la joya de Honduras ya tomó una decisión

Keyrol Figueroa es uno de los nombres que están en el mercado, el delantero del Liverpool vence contrato en junio y el conjunto rojo ha tomado una decisión.

Álvaro de la Rocha confirma que quieren mantener a la joya de sangre hondureña y la idea es hacerlel un nuevo contrato por los próximos dos años.

Eso sí, hay acercamientos de LaLiga, LaLiga Hypermotion, Escocia y MLS, pero no hay una negociación abierta con los agentes de Keyrol.

La decisión del jugador es quedarse en Europa, por lo que descarta volver al país (Estados Unidos) de donde salió. Todo puede apuntar a que en junio puede salir gratis si decide cumplir su contrato.

Liverpool quiere renovar a Keyrol Figueroa, pero puede perderlo

“Liverpool inició primeros contactos con Keyrol Figueroa para su renovación.

El cuadro ‘Red’ quiere mantener a su joya de divisiones inferiores y la intención es renovarlo por los próximos 2 años.

Sin embargo, el campamento del jugador estudia otras opciones ya que consideran que es momento de sumarse a un primer equipo.

LaLiga, LaLiga Hypermotion, Escocia y MLS han mostrado interés, pero no hay ninguna negociación abierta.

La prioridad del jugador es mantenerse en Europa. No se espera que haya un movimiento en este cierre de mercado; todo apunta a junio”.

