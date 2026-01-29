Es tendencia:
Honduras

“Primeros contactos”: Liverpool acelera por la renovación de Keyrol Figueroa y la joya de Honduras ya tomó una decisión

Keyrol Figueroa es gran protagonista del mercado de fichajes en Europa. Liverpool lo quiere renovar, pero existen acercamientos de otros clubes.

José Rodas

Por José Rodas

Keyrol Figueroa sigue recibiendo noticias a pocos días para el cierre del mercado de fichajes.
Keyrol Figueroa es uno de los nombres que están en el mercado, el delantero del Liverpool vence contrato en junio y el conjunto rojo ha tomado una decisión.

Álvaro de la Rocha confirma que quieren mantener a la joya de sangre hondureña y la idea es hacerlel un nuevo contrato por los próximos dos años.

Mientras Keyrol define su futuro, Keyvan Figueroa da el salto a este selecto equipo en Inglaterra

Mientras Keyrol define su futuro, Keyvan Figueroa da el salto a este selecto equipo en Inglaterra

Eso sí, hay acercamientos de LaLiga, LaLiga Hypermotion, Escocia y MLS, pero no hay una negociación abierta con los agentes de Keyrol.

La decisión del jugador es quedarse en Europa, por lo que descarta volver al país (Estados Unidos) de donde salió. Todo puede apuntar a que en junio puede salir gratis si decide cumplir su contrato.

Liverpool quiere renovar a Keyrol Figueroa, pero puede perderlo

Liverpool inició primeros contactos con Keyrol Figueroa para su renovación.

El cuadro ‘Red’ quiere mantener a su joya de divisiones inferiores y la intención es renovarlo por los próximos 2 años.

Sin embargo, el campamento del jugador estudia otras opciones ya que consideran que es momento de sumarse a un primer equipo.

“Voy con todo”: Pedro Troglio es tajante y desata la guerra contra Olimpia por José Mario Pinto

“Voy con todo”: Pedro Troglio es tajante y desata la guerra contra Olimpia por José Mario Pinto

LaLiga, LaLiga Hypermotion, Escocia y MLS han mostrado interés, pero no hay ninguna negociación abierta.

La prioridad del jugador es mantenerse en Europa. No se espera que haya un movimiento en este cierre de mercado; todo apunta a junio”.

