Revelan el episodio de Keylor Navas con Gustavo Alfaro que nadie conocía: lo terminó alejando de La Sele

A mediados de 2024, Keylor Navas y la selección de Costa Rica se encontraban en polos opuestos. Mientras el portero vivía un calvario en PSG, con Luis Enrique marginándolo a la suplencia por detrás de Gianluigi Donnarumma —cuando el nivel de “Gigio” era por demás irregular—, en el conjunto nacional se respiraban nuevos aires a partir de la llegada de Gustavo Alfaro a la dirección técnica.

En mayo, Navas cerró su etapa en París siendo destratado por el entrenador español. Visiblemente aturdido por la situación vivida en el equipo galo, el ex Real Madrid decidió retirarse de la Tricolor justo antes de la histórica Copa América, en la que Patrick Sequeira lo suplió de gran forma y se perfilaba como su sucesor.

El desenlace de la historia ya es conocido. Ni bien terminó el torneo, Alfaro se marchó a la selección paraguaya con la consigna de clasificarla al Mundial 2026, y en su lugar —después del interinato de Claudio Vivas— llegó Miguel Herrera, quien como una de sus primeras medidas buscó con insistencia el regreso de la leyenda tica hasta conseguirlo.

Piojo Herrera cuenta un episodio desconocido entre Keylor Navas y Gustavo Alfaro

Durante una reciente entrevista con el periodista mexicano Toño de Valdés, el “Piojo” hizo una revelación sobre sus primeros días en La Sele y las pláticas con Keylor Navas, quien le confesó lo pésima que era su relación con Luis Enrique y cómo había reaccionado Gustavo Alfaro cuando se lo contó mientras era el seleccionador nacional.

ver también “Fue el que fracasó”: Rolando Fonseca apunta con todo contra Gustavo Alfaro mientras Costa Rica espera al Bocha Batista

“Me senté a hablar con él (Navas) y me dijo que vea, profe, le voy a contar que tuve un problema muy fuerte en París, la verdad, Luis Enrique me trató muy mal y no hice química con él, me trató mal, me fue muy mal y mi cabeza se fue por completo”, contó Herrera, antes de revelar otro episodio desconocido entre el argentino y el guardameta de 39 años.

“Keylor va a la selección, habla con el profesor Alfaro y le dice: ‘No estoy, no sé qué voy a hacer, mi cabeza no está’. En ese momento, Navas comentó que el ‘Lechuga’ después no lo volvió a llamar nunca, ni para preguntarle cómo estaba”, cerró el actual comentarista de TUDN.

Publicidad

Publicidad

Datos clave