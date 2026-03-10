Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

“No estarán en el Mundial 2026”: revelan la noticia que sacude a Concacaf y que puede cambiarlo todo

Un giro inesperado en las pruebas arbitrales pone en duda la participación de figuras clave de la región en el Mundial 2026.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Revelan la noticia que sacude a Concacaf y que puede cambiarlo todo
© GettyRevelan la noticia que sacude a Concacaf y que puede cambiarlo todo

Durante el mes de enero se llevó a cabo un seminario de preparación en Brasil impartido por la FIFA para los árbitros que se perfilan como candidatos a dirigir partidos al Mundial 2026.

Esta actividad formó parte del proceso de evaluación y seguimiento de los jueces que aspiran a estar en la máxima cita del fútbol, torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, ha llegado una noticia que sacude a Concacaf y que podría cambiarlo todo. Descubre de qué se trata.

Concacaf toma la decisión que tiene en vilo a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador: “Se decantaría por…”

ver también

Concacaf toma la decisión que tiene en vilo a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador: “Se decantaría por…”

¿Cuál es la noticia que sacude a Concacaf?

El periodista Juan Carlos Gálvez llamó la atención al asegurar que, de cara a la elección arbitral para el Mundial, una de las dos representantes señaladas —la estadounidense o la mexicana— no habría logrado superar las pruebas realizadas en Brasil. De confirmarse, eso la dejaría fuera de la lista de Concacaf para la cita mundialista.

Aunque no reveló cuál de las dos sería la afectada, su comentario abrió la incógnita y puso el foco sobre las próximas decisiones dentro del arbitraje de la región. Por ahora, el tema queda rodeado de expectativa mientras se esperan novedades oficiales.

Periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X

Periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X

Publicidad

Con los árbitros para el mundial. Dicen que una de estas dos no pasó las pruebas en Brasil, y por ende no estarán en el mundial de parte de Concacaf. La gringa o la mexicana, hay que estar atentos a ellos, compartió el periodista en su cuenta oficial de X.

En ese escenario, los nombres que aparecen en el panorama arbitral de Concacaf son Joe Dickerson, Ismail Elfath y Tori Penso, por parte de Estados Unidos, además de César Ramos y Katia García, en representación de México.Que según lo que expresó el periodista Juan Carlos Gálvez, no habrían pasado las pruebas.

Publicidad

Datos claves

  • Posible descalificación arbitral: Una de las dos árbitras representantes de la Concacaf (la estadounidense o la mexicana) no habría superado las pruebas físicas o técnicas realizadas en Brasil.
  • Exclusión del Mundial: De confirmarse esta información, la árbitra afectada quedaría fuera de la lista oficial de la Concacaf para participar en la próxima cita mundialista.
  • Incertidumbre y expectativa: El periodista Juan Carlos Gálvez, quien difundió la noticia, no reveló específicamente cuál de las dos es la afectada, por lo que se mantiene la incógnita a la espera de un comunicado oficial.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Doping y castigo: figuras de LDA y Herediano marcadas por el escándalo
Costa Rica

Doping y castigo: figuras de LDA y Herediano marcadas por el escándalo

Panamá se beneficia por una nueva regla que hará su debut en el Mundial 2026
Mundial 2026

Panamá se beneficia por una nueva regla que hará su debut en el Mundial 2026

El mensaje de la FIFA para Panamá a 100 días del Mundial 2026
Panama

El mensaje de la FIFA para Panamá a 100 días del Mundial 2026

Regreso a la élite de México: Ronaldo Cisneros recibe la noticia que tanto deseaba
Liga Deportiva Alajuelense

Regreso a la élite de México: Ronaldo Cisneros recibe la noticia que tanto deseaba

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo