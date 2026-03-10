“No estarán en el Mundial 2026”: revelan la noticia que sacude a Concacaf y que puede cambiarlo todo

Durante el mes de enero se llevó a cabo un seminario de preparación en Brasil impartido por la FIFA para los árbitros que se perfilan como candidatos a dirigir partidos al Mundial 2026.

Esta actividad formó parte del proceso de evaluación y seguimiento de los jueces que aspiran a estar en la máxima cita del fútbol, torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, ha llegado una noticia que sacude a Concacaf y que podría cambiarlo todo. Descubre de qué se trata.

ver también Concacaf toma la decisión que tiene en vilo a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador: “Se decantaría por…”

¿Cuál es la noticia que sacude a Concacaf?

El periodista Juan Carlos Gálvez llamó la atención al asegurar que, de cara a la elección arbitral para el Mundial, una de las dos representantes señaladas —la estadounidense o la mexicana— no habría logrado superar las pruebas realizadas en Brasil. De confirmarse, eso la dejaría fuera de la lista de Concacaf para la cita mundialista.

Aunque no reveló cuál de las dos sería la afectada, su comentario abrió la incógnita y puso el foco sobre las próximas decisiones dentro del arbitraje de la región. Por ahora, el tema queda rodeado de expectativa mientras se esperan novedades oficiales.

Periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X

Publicidad

Publicidad

“Con los árbitros para el mundial. Dicen que una de estas dos no pasó las pruebas en Brasil, y por ende no estarán en el mundial de parte de Concacaf. La gringa o la mexicana, hay que estar atentos a ellos“, compartió el periodista en su cuenta oficial de X.

En ese escenario, los nombres que aparecen en el panorama arbitral de Concacaf son Joe Dickerson, Ismail Elfath y Tori Penso, por parte de Estados Unidos, además de César Ramos y Katia García, en representación de México.Que según lo que expresó el periodista Juan Carlos Gálvez, no habrían pasado las pruebas.

Publicidad

Datos claves

Posible descalificación arbitral: Una de las dos árbitras representantes de la Concacaf (la estadounidense o la mexicana) no habría superado las pruebas físicas o técnicas realizadas en Brasil.

Una de las dos árbitras representantes de la Concacaf (la estadounidense o la mexicana) no habría superado las pruebas físicas o técnicas realizadas en Brasil. Exclusión del Mundial: De confirmarse esta información, la árbitra afectada quedaría fuera de la lista oficial de la Concacaf para participar en la próxima cita mundialista.

De confirmarse esta información, la árbitra afectada quedaría fuera de la lista oficial de la Concacaf para participar en la próxima cita mundialista. Incertidumbre y expectativa: El periodista Juan Carlos Gálvez, quien difundió la noticia, no reveló específicamente cuál de las dos es la afectada, por lo que se mantiene la incógnita a la espera de un comunicado oficial.