Selección de Honduras avisa lo que hará con el caso de Keyrol Figueroa: ¿ya hablaron con él?

Keyrol Figueroa es uno de los objetivos que se ha propuesto la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y convencerlo dependerá de la gestión del nuevo director deportivo Francis Hernández, quien en el pasado ya lo hizo con Lamine Yamal.

La misión es clara: que Keyrol desista de jugar para Estados Unidos y se vista con la camisa de la Selección de Honduras con miras al Mundial de 2030.

ver también Ángel Romero no es problema: Boca le da a Rodrigo Auzmendi una nueva respuesta por su fichaje que nadie en Honduras vio venir

Van por Keyrol Figueroa

En una entrevista para Más que Fútbol, el vicepresidente de FFH, “Tato” Saybe dijo que no desistirán del jugador del Liverpool de Inglaterra.

“Keyrol es un prospecto que no podemos dejar ir, igual a los hijos de David (Suazo). Keyrol es un jugador diferente, no es para que forme parte del inventario, sería una pieza clave para el fútbol de Honduras”, dijo Saybe.

ver también La respuesta final de Kevin López a Comunicaciones: jugará en este club de Centroamérica tras salir de Olimpia

Saybe reconoció que el hijo de la leyenda Maynor Figueroa es uno de esos futbolistas que nacen cada 10 o 15 años, por lo que tenerlo con La H sería un “golazo”.

“Jugadores como ese te nacen cada 10 o 15 años y más de un padre como Maynor (Figueroa) que sabemos como piensa y como actúa. Si lo tenemos con nosotros sería un golazo”

Publicidad

Publicidad

No han contactado a Keyrol Figueroa

Durante las últimas horas, Fútbol Centroamérica conoció que hasta el momento, nadie de la FFH se ha comunicado con Keyrol Figueroa, aunque tampoco se descarta que ocurra en los próximos días.

Eso sí, reportes indican que el nuevo director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández ya tiene conocimiento del caso.