Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Hondura

Selección de Honduras avisa lo que hará con el caso de Keyrol Figueroa: ¿ya hablaron con él?

Luego de la llegada de Francis Hernández como director deportivo de la Selección de Honduras, el caso de Keyrol Figueroa vuelve a estar sobre la mesa.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Keyrol Figueroa actualmente juega para las inferiores del Liverpool de Inglaterra.
Keyrol Figueroa actualmente juega para las inferiores del Liverpool de Inglaterra.

Keyrol Figueroa es uno de los objetivos que se ha propuesto la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y convencerlo dependerá de la gestión del nuevo director deportivo Francis Hernández, quien en el pasado ya lo hizo con Lamine Yamal.

La misión es clara: que Keyrol desista de jugar para Estados Unidos y se vista con la camisa de la Selección de Honduras con miras al Mundial de 2030.

Ángel Romero no es problema: Boca le da a Rodrigo Auzmendi una nueva respuesta por su fichaje que nadie en Honduras vio venir

ver también

Ángel Romero no es problema: Boca le da a Rodrigo Auzmendi una nueva respuesta por su fichaje que nadie en Honduras vio venir

Van por Keyrol Figueroa

En una entrevista para Más que Fútbol, el vicepresidente de FFH, “Tato” Saybe dijo que no desistirán del jugador del Liverpool de Inglaterra.

“Keyrol es un prospecto que no podemos dejar ir, igual a los hijos de David (Suazo). Keyrol es un jugador diferente, no es para que forme parte del inventario, sería una pieza clave para el fútbol de Honduras”, dijo Saybe.

La respuesta final de Kevin López a Comunicaciones: jugará en este club de Centroamérica tras salir de Olimpia

ver también

La respuesta final de Kevin López a Comunicaciones: jugará en este club de Centroamérica tras salir de Olimpia

Saybe reconoció que el hijo de la leyenda Maynor Figueroa es uno de esos futbolistas que nacen cada 10 o 15 años, por lo que tenerlo con La H sería un “golazo”.

“Jugadores como ese te nacen cada 10 o 15 años y más de un padre como Maynor (Figueroa) que sabemos como piensa y como actúa. Si lo tenemos con nosotros sería un golazo”

Publicidad

No han contactado a Keyrol Figueroa

Durante las últimas horas, Fútbol Centroamérica conoció que hasta el momento, nadie de la FFH se ha comunicado con Keyrol Figueroa, aunque tampoco se descarta que ocurra en los próximos días.

Eso sí, reportes indican que el nuevo director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández ya tiene conocimiento del caso.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Es millonario y yo no”: Juan Guillermo Cuadrado recibe desde Honduras la noticia que nunca nadie esperó
Honduras

“Es millonario y yo no”: Juan Guillermo Cuadrado recibe desde Honduras la noticia que nunca nadie esperó

Dirigió a España con Luis Enrique, vivió un calvario en Irak y terminó con una denuncia ante la FIFA: quién es Jesús Casas
Honduras

Dirigió a España con Luis Enrique, vivió un calvario en Irak y terminó con una denuncia ante la FIFA: quién es Jesús Casas

"Arriesgar": Honduras sorprende a la Argentina de Messi con la decisión que nadie puede creer
Honduras

"Arriesgar": Honduras sorprende a la Argentina de Messi con la decisión que nadie puede creer

Con aval de FIFA: Costa Rica recibe la notificación que golpea a la MLS
Costa Rica

Con aval de FIFA: Costa Rica recibe la notificación que golpea a la MLS

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo